Strategy sprzedaje Bitcoina

Spółka Strategy, znana również jako MicroStrategy, sprzedała aż 32 Bitcoiny. Samo Strategy traci po tej transakcji aż 5%.

Spadek wartości spółki jest zrozumiały. Strategy identyfikuje się jako spółka „treasury” - czyli jej główną wartością jest Bitcoin, a jej modelem biznesowym jest jego skup. Sprzedaż Bitcoina to spadek wartości firmy. Czy 32 Bitcoiny to dużo?

Wartość transakcji to ok. 2,5 mln dolarów, podczas gdy spółka nadal posiada ponad 60 mld dolarów w Bitcoinie. Transakcja jest istotna, jednak w szerokim kontekście wciąż marginalna; ważniejsza od wolumenu czy wartości transakcji jest zmiana sentymentu oraz narracji wobec kryptowalut.

Historycznie Bitcoin był swojego rodzaju barometrem nastroju na rynku oraz popytu na ryzyko. Wzrost aktywa, którego wartość w rozumieniu modeli wyceny jest czysto spekulacyjna, naturalnie wskazuje na nadpłynność rynku oraz wzrost tolerancji inwestorów na ryzykowne aktywa.

Ta zależność z czasem zaczęła się wykruszać - coraz częściej można obserwować Bitcoina, który zachowuje się jak przeciwwaga dla portfeli akcyjnych czy obligacyjnych, co jest oczywistą konkluzją większej adaptacji instytucjonalnej. Czy to jednak może być problem dla wycen kryptowalut?

Obecnie Bitcoin pozostaje w dalekim tyle za indeksami, a powodów tego jest kilka.

Wartość kryptowalut sama w sobie jest konceptem subiektywnym; rzadkość (jaka by ona nie była) nie oznacza wartości. Sam Bitcoin jako środek płatniczy jest medium dość ułomnym i do przeszłości należą czasy, kiedy był on postrzegany jako nowinka techniczna.

Adaptacja instytucjonalna może okazać się gwoździem do trumny wycen kryptowaluty, przynajmniej na jakiś czas. Bitcoin nie przechowuje wartości, tylko zasysa z rynku nadmiarową płynność. Bitcoin nie chroni przed inflacją, tylko korzysta na luźnej polityce monetarnej - a to nie to samo. Obecnie perspektywy na rychłe obniżki stóp są niskie, jeśli nie znikome, a instrumenty dłużne płacą stosunkowo dużo. Bitcoin to dziś już nie okazja inwestycyjna, a raczej koszt alternatywny wobec dużo lepszych inwestycji, a wejście na rynek dużych funduszy pozbawiło spekulantów siły do wywoływania gwałtownych ruchów wycen. Dla inwestorów głodnych ekspozycji na aktywa o większym ryzyku rolę wehikułu inwestycyjnego mogą pełnić teraz centra danych i AI start-upy.



BITCOIN (D1)

Kurs pozostaje poniżej średniej EMA200, a od ostatniego szczytu kryptowalutę dzieli już ponad 40%. Silną strefą oporu może być tu linia trendu oraz poziom Fibo 38,2, który powinien nawet w negatywnych okolicznościach dać nadzieję na konsolidację i zatrzymanie spadków. Źródło: xStation5

