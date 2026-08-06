Apollo Global Management przejmie EasyJet? Castlelake wypada z negocjacji

Castlelake wycofał się z przejęcia EasyJet po tym, jak jego oferta została przebita przez konkurencyjną propozycję Apollo Global Management. Mimo zakończenia procesu przez jednego z oferentów, utrzymujące się zainteresowanie funduszy private equity nadal wspiera wycenę przewoźnika i podtrzymuje oczekiwania rynku dotyczące potencjalnej transakcji.

Castlelake zakończył starania o przejęcie EasyJet, rezygnując z dalszej rywalizacji o brytyjskiego przewoźnika.

W lipcu EasyJet wstępnie zaakceptował ofertę Castlelake wyceniającą spółkę na około 7,3 mld USD.

Kilka dni później Apollo Global Management przedstawił wyższą ofertę o wartości około 7,7 mld USD wobec obecnej wyceny ok. 5,1 mld USD.

Od momentu pojawienia się informacji o zainteresowaniu funduszy private equity akcje EasyJet zyskały blisko 50%.

Po informacji o wycofaniu się Castlelake kurs początkowo spadł o ponad 6%, jednak później odrobił straty i powrócił na dodatnie terytorium, co sugeruje, że inwestorzy nadal liczą na możliwość realizacji transakcji.

Wykres akcji EasyJet (interwał D1)

Patrząc na notowania spółki, widzimy, że walor ma za sobą słabszy okres (początek roku i wiosna, gdy branża lotnicza radziła sobie bardzo słabo) - który finalnie został zażegnany a akcje wspięły się na lokalne maksima przy 6,7 GBP z niemal 30% premią względem 200-sesyjnej wykładniczej średniej EMA200 (czerwona linia).

Źródło: xStation5