Czy Moderna wróci do łask inwestorów? 🚩 Akcje zawodzą Wall Street mimo nowej szczepionki mRNA

Akcje Moderny otworzyły sesję ok. 5% wzrostami, zyskując do poziomu ok. 58 USD ale finalnie spadły do ok. 53 USD, mimo pozytywnych informacji na temat szczepionki przeciw grypie, którąprodukuje spółka. To dobry moment, by spojrzeć na mnożniki i ogólną sytuację spółki, która niegdyś była jedną z bohaterek pocovidowej hossy. Amerykańska FDA zatwierdziła dziś szczepionkę mRNA mFlusiva dla osób w wieku 50 lat i starszych w USA. Co ciekawe, akcje Moderny od minimów z 2025 roku zdołały wzrosnąć niemal 4-krotnie nim rozpoczęły ok. 30% korektę, która trwa do dzisiejszego dnia. Mimo to - fundamenty wydają się na tym etapie wspierać długoterminowy rozwój spółki na rynku szczepionek nowego typu.

Źródło: xStation5

Bilans i płynność? Moderna nadal dysponuje bardzo silnym bilansem mimo spadku sprzedaży

Moderna znajduje się dziś w zupełnie innym miejscu niż w szczycie pandemii, jednak jej bilans nadal pozostaje jedną z największych przewag konkurencyjnych. Łączna wartość aktywów obrotowych systematycznie maleje wraz z wyczerpywaniem się pandemicznej gotówki, ale spółka nadal dysponuje około 5,8 mld USD płynnych aktywów, co zapewnia jej komfort finansowania wieloletnich badań klinicznych. Jednocześnie wskaźnik zadłużenia pozostaje wyjątkowo niski (Debt/Equity około 0,2), co oznacza, że Moderna praktycznie nie finansuje rozwoju agresywnym długiem. Spadek wskaźnika płynności bieżącej z historycznych maksimów nie powinien być interpretowany jako pogorszenie jakości bilansu, lecz jako naturalna konsekwencja konsumowania środków zgromadzonych podczas boomu szczepionkowego. Dla spółki biotechnologicznej kluczowa jest długość tzw. cash runway, a pod tym względem Moderna nadal należy do najlepiej zabezpieczonych firm w całym sektorze. Z fundamentalnego punktu widzenia rynek coraz mniej wycenia historyczną gotówkę, a coraz bardziej zdolność zarządu do zamiany tej gotówki na przyszłe produkty komercyjne. To właśnie skuteczność alokacji kapitału, a nie sam poziom środków pieniężnych, będzie decydowała o wartości Moderny w kolejnych latach.

Źródło: XTB Research

Przychody i rentowność – rynek przechodzi z fazy monokultury COVID do wyceny przyszłego pipeline'u

Widoczny na wykresie gwałtowny spadek przychodów jest przede wszystkim efektem normalizacji rynku szczepionek przeciw COVID-19, a nie utraty technologicznej przewagi przez Modernę. Spółka przeszła drogę od rekordowych zysków przekraczających 4–5 mld USD kwartalnie do ponownego generowania strat, co jest typowym etapem dla firm intensywnie inwestujących w rozwój nowych terapii. Obecnie inwestorzy praktycznie nie wyceniają Moderny przez pryzmat bieżących wyników finansowych, lecz przez wartość ekonomiczną jej platformy mRNA oraz prawdopodobieństwo komercjalizacji kolejnych produktów. Z perspektywy wyceny fundamentalnej ujemny ROE czy ROIC mają dziś mniejsze znaczenie niż tempo rozszerzania portfela zatwierdzonych leków i szczepionek. Ostatnia aprobata szczepionki mFluVia przez FDA pokazuje, że proces dywersyfikacji przychodów stopniowo nabiera tempa. Jeżeli kolejne programy kliniczne zakończą się sukcesem, obecny dołek przychodowy może okazać się jedynie okresem przejściowym pomiędzy dwoma cyklami wzrostu. Rynek biotechnologiczny wielokrotnie pokazywał, że wyceny potrafią rosnąć na długo przed powrotem dodatnich zysków netto.

Źródło: XTB Research

Koszty operacyjne: Moderna świadomie inwestuje kosztem bieżącej rentowności Na pierwszy rzut oka ujemne marże EBIT i netto mogą sugerować pogarszającą się kondycję przedsiębiorstwa, jednak w przypadku Moderny interpretacja jest znacznie bardziej złożona. Spółka utrzymuje bardzo wysokie wydatki operacyjne, ponieważ znajduje się w fazie intensywnego rozwijania jednego z najszerszych pipeline'ów mRNA w światowej biotechnologii. Wydatki na badania i rozwój należy traktować bardziej jako inwestycję w przyszłe przepływy pieniężne niż jako koszt obciążający bieżące wyniki. Jednocześnie nakłady inwestycyjne pozostają relatywnie niewielkie, co pokazuje, że model biznesowy Moderny jest znacznie mniej kapitałochłonny niż tradycyjnych firm farmaceutycznych opierających rozwój na dużych aktywach produkcyjnych. Wycena spółki zależy dziś przede wszystkim od oczekiwanej wartości przyszłych projektów klinicznych, a nie od bieżących wskaźników rentowności. To klasyczny przykład przedsiębiorstwa, którego wartość fundamentalna wynika bardziej z opcji wzrostu (growth options) niż z aktualnych przepływów pieniężnych. Dopóki Moderna utrzymuje silny bilans i zdolność finansowania badań bez nadmiernego zadłużania się, ujemne marże pozostają elementem świadomie realizowanej strategii, a nie oznaką strukturalnej słabości biznesu.

Źródło: XTB Research