Podsumowanie dnia: Wall Street pokazuje siłę mimo słabości akcji sektora pamięci 🗽 WIG20 zamyka sesję powyżej 4000 punktów

Sesja na europejskich [arkeitach giełd była mieszana - DAX zamknął ją płasko, francuski CAC40 rósł 0,3% a brytyjski FTSE zyskał nieznacznie. Najmocniejszym benchmarkiem okazał się polski WIG20 z blisko 0,9% wzrostem do historycznego "okrągłego" poziomu powyżej 4000 punktów. Z kolei w USA indeks Nadaq 100 traci 0,15% a S&P 500 notuje ponad 0,3% spadek na 5 godziny po otwarciu rynków w czwartek.

Wyniki spółek wspierały popyt na kontynencie, lecz w Londynie ciążyły odcięcia dywidend, a szerszy apetyt na ryzyko ograniczały niepewność geopolityczna i ponowny wzrost cen ropy. Wśród liderów znalazły się akcje Deutsche Telekom, które zyskały około 6,3% po zwiększeniu programu skupu akcji do 5 mld euro i podniesieniu prognozy przepływów pieniężnych, oraz Renk, rosnący o 5,5% po rekordowym napływie zamówień. Siemens stracił około 4,5% z powodu słabszego od oczekiwań wzrostu zamówień w Digital Industries, natomiast Rheinmetall spadł o około 3,5% po obniżeniu prognozy sprzedaży na 2026 rok.

W Azji Shanghai Composite wzrósł o 0,57% do 3 900,35 pkt, ale KOSPI runął o 4,58% do 6 296,38 pkt, a Nikkei 225 spadł o 0,93% do 65 683,26 pkt, ponieważ obawy o rentowność inwestycji w AI oraz reakcja na wyniki amerykańskich producentów pamięci wywołały silną przecenę SK Hynix, Samsunga, Kioxii i Tokyo Electron.

Około godziny 19:30 czasu polskiego wszystkie trzy główne indeksy na Wall Street znajdowały się pod kreską: S&P 500 był notowany w pobliżu 7 705 pkt i tracił około 0,2%, Dow Jones znajdował się w rejonie 53,9 tys. pkt ze spadkiem o około 0,7–0,8%, a Nasdaq Composite oscylował wokół 26 322 pkt, cofając się o około 0,2%.

SanDisk spada około 5% (i odrabia sporą część z ok. 10% spadku na początku sesji), mimo przychodów na poziomie 8,97 mld USD i skorygowanego EPS wynoszącego 39,25 USD w fiskalnym czwartym kwartale, ponieważ prognoza przychodów na kolejny kwartał w przedziale 10,3–10,8 mld USD rozczarowała po wcześniejszym silnym rajdzie; Western Digital spadał natomiast o około 10,8%, choć osiągnął 3,75 mld USD przychodów, wzrost o 44% rok do roku, i EPS 3,56 USD, gdyż wysokie oczekiwania związane z AI oraz mocniejsze wyniki Seagate sprawiły, że samo pobicie konsensusu nie wystarczyło. Akcje Albemarle rosną około 8% dzięki dużej poprawie wyników wspieranej przez ceny surowców, a Moderna mimo dopuszczenia przez FDA szczepionki przeciw grypie wymazała początkowe wzrosty.

Dane z amerykańskiego rynku pracy były mieszane: liczba nowych wniosków o zasiłek wyniosła 199 tys. wobec oczekiwanych 205 tys. i zrewidowanych 198 tys. tydzień wcześniej, natomiast liczba osób kontynuujących pobieranie świadczeń wzrosła do 1,801 mln, przekraczając konsensus 1,789 mln. Odczyty pokazują, że skala nowych zwolnień pozostaje niska, ale osobom, które utraciły pracę, zajmuje więcej czasu znalezienie kolejnego zatrudnienia.

Produktywność w sektorze pozarolniczym wzrosła w drugim kwartale o 1,4% w ujęciu annualizowanym wobec prognozy 0,6%, a jednostkowe koszty pracy zwiększyły się tylko o 1,3% wobec oczekiwanych 2,1%, co stanowi relatywnie łagodny sygnał dotyczący presji kosztowej. Czerwcowe zapasy hurtowe wzrosły o 0,2% miesiąc do miesiąca, lecz sprzedaż hurtowa spadła o 3,0% po zrewidowanym wzroście o 3,5% w maju, wskazując na wyraźne miesięczne osłabienie popytu.

Dolar umacniał się, a indeks DXY rósł o około 0,3% do niemal 99,97 pkt; rentowność amerykańskich obligacji dwuletnich wzrosła do około 4,25%, a dziesięcioletnich do 4,66–4,67%, ponieważ odbicie cen ropy i bardziej jastrzębia wycena polityki Fed przeważyły nad łagodnymi danymi o kosztach pracy. Złoto pozostawało blisko poziomu 4 300 USD za uncję i traciło około 0,1%, natomiast srebro spadało o około 1,1% do 61,6 USD, reagując mocniej na wzrost dolara i rentowności.

Bitcoin był notowany w pobliżu 64,7 tys. USD i zyskiwał około 0,6% w ciągu 24 godzin, natomiast Ethereum rosło o około 2,3% do 1,91 tys. USD, zachowując się wyraźnie lepiej od BTC. Najnowsze kompletne dane za 5 sierpnia pokazują napływ netto 244,4 mln USD do amerykańskich ETF-ów spot na Bitcoina, z czego 196,8 mln USD przypadło na IBIT, oraz 60,8 mln USD do ETF-ów na Ethereum, gdzie ETHA przyciągnął 50,3 mln USD.

Według doniesień The Information, Nvidia testuje 3 warianty GPU Rubin Ultra i zamierza podjąć decyzję związaną z niedoborem zaawansowanych układów pamięci na rynkach. Akcje spółki tanieją dziś niespełna 0,2%.

Zmiana zapasów gazu w USA wg. danych EIA wyniosła 33 mld stóp sześciennych (bcf) wobec 30 mld stóp prognoz i 28 mld stóp poprzednio. W ujęciu rocznym poziom zapasów spadł o 12 mld stóp sześciennych. Zapasy były o 195 mld stóp sześciennych wyższe od pięcioletniej średniej wynoszącej 2 922 mld stóp sześciennych . Łączny poziom gazu w magazynach pozostawał w historycznym przedziale obserwowanym w ciągu ostatnich pięciu lat. Spadajacy popyt na chłodzenie oraz rosnąca podaż z basenu Permian wskazują na słabnące fundamenty rynku pod koniec lata. Z drugiej strony najbliższe pięć dni może przynieść ostatni w tym sezonie znaczący wzrost krajowego popytu na gaz związany z zapotrzebowaniem na chłodzenie wobec upalnej pogody.

. Łączny poziom gazu w magazynach pozostawał w historycznym przedziale obserwowanym w ciągu ostatnich pięciu lat. Spadajacy popyt na chłodzenie oraz rosnąca podaż z basenu Permian wskazują na słabnące fundamenty rynku pod koniec lata. Z drugiej strony najbliższe pięć dni może przynieść ostatni w tym sezonie znaczący wzrost krajowego popytu na gaz związany z zapotrzebowaniem na chłodzenie wobec upalnej pogody.

(podsumowanie w toku)

Wykres kontraktów na Dow Jones Industrial Average (US30, interwał D1) oraz na WIG20 (W20, interwał D1)

US30 notuje dziś spadek o blisko 800 punktów po tym jak podczas wczorajszej sesji dotarł już niemal w okolice 55 000 punktów, bijąc nowy, historyczny rekord. Ogólne nastroje na rynku akcji w USA pozostają optymistyczne, a zmienność podczas dzisiejszej sesji jest ograniczona.

Źródło: xStation5

Kontrakt na WIG20 zamknął dziś sesję na historycznym poziomie i należy do czołówki globalnych benchmarków w tym roku pod względem stóp zwrotu. WIG20 od początku roku wzrósł już o prawie 24%.

Źródło: xStation5