Arista Networks bije oczekiwania, ale traci na giełdzie

Wyniki Arista Networks za pierwszy kwartał 2026 roku pokazują klasyczny przykład sytuacji, w której „dobre” nie zawsze oznacza „wystarczające” w oczach rynku. Spółka dostarczyła solidny raport, przebiła oczekiwania zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku na akcję, a dodatkowo podniosła guidance na kolejne kwartały. Mimo to reakcja inwestorów była wyraźnie chłodna, a kurs akcji spadł po publikacji wyników.

Na pierwszy rzut oka liczby wyglądają bardzo dobrze. Arista kontynuuje dynamiczny wzrost, napędzany przede wszystkim rosnącym popytem na infrastrukturę sieciową dla centrów danych oraz rozwój środowisk AI. Spółka korzysta na tym samym trendzie co najwięksi gracze półprzewodnikowi, dostarczając kluczową warstwę infrastruktury umożliwiającą skalowanie mocy obliczeniowej.

Najważniejsze dane finansowe za pierwszy kwartał

Przychody 2,71 mld USD wobec oczekiwań około 2,66 mld USD wzrost o 35,1% rok do roku

Zysk na akcję 0,87 USD powyżej konsensusu około 0,82 USD

Wzrost przychodów około 35% rok do roku napędzany segmentem data center i AI

Marża brutto 62,4% lekko poniżej oczekiwań rynku

Marża operacyjna 47,8%

Przepływy operacyjne około 1,69 mld USD bardzo silna generacja gotówki

Prognoza na kolejny kwartał

Guidance na drugi kwartał przychody około 2,8 mld USD oraz EPS około 0,88 USD powyżej konsensusu

Podniesiony prognoza na 2026 rok przychody około 11,5 mld USD oraz wzrost około 27,7% rok do roku

Pomimo tych solidnych fundamentów, rynek zareagował negatywnie. Kluczowym powodem była marża, która znalazła się nieco poniżej oczekiwań. W przypadku spółek takich jak Arista nawet niewielkie odchylenia w rentowności potrafią wywołać istotną reakcję, szczególnie gdy inwestorzy są przyzwyczajeni do bardzo wysokiej jakości wyników.

Jeszcze ważniejszy wydaje się jednak kontekst oczekiwań. Arista jest dziś postrzegana jako jeden z głównych beneficjentów boomu na AI, co automatycznie podnosi poprzeczkę. W takich przypadkach zwykły beat często nie wystarcza. Rynek oczekuje wyników, które nie tylko przewyższają konsensus, ale robią to w sposób wyraźny i spektakularny. Podniesiony guidance, choć pozytywny sam w sobie, również nie spełnił bardzo wysokich oczekiwań inwestorów, którzy liczyli na jeszcze mocniejszy sygnał przyspieszenia.

Jak więc interpretować ten raport? Fundamenty pozostają bardzo solidne. Spółka rośnie w szybkim tempie, zwiększa skalę działalności i potwierdza silny popyt na swoje rozwiązania. Jednocześnie pojawiają się pierwsze sygnały lekkiej presji na marże, co może wynikać z miksu produktowego, inwestycji w rozwój technologii AI lub rosnącej konkurencji w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku.

W szerszym ujęciu Arista nadal pozostaje jednym z najlepiej pozycjonowanych graczy w obszarze infrastruktury sieciowej dla nowoczesnych centrów danych. Jej rozwiązania są kluczowe dla funkcjonowania i skalowania systemów AI, co oznacza, że spółka uczestniczy w jednym z najsilniejszych trendów technologicznych obecnej dekady.

Ostatecznie jest to więc raport, który można określić jako bardzo dobry operacyjnie, ale rozczarowujący względem ekstremalnie wysokich oczekiwań rynku. Reakcja kursu mówi więcej o nastrojach inwestorów niż o kondycji samej spółki. Jeśli tempo wzrostu zostanie utrzymane, a presja na marże okaże się przejściowa, obecne schłodzenie może być bardziej korektą oczekiwań niż zmianą fundamentów.