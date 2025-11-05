Arista Networks traci 12% po wynikach 📉Nieco niższe prognozy marż i przychodów

Pomimo lepszych od oczekiwań przychodów i zysków w Q3 2025, akcje Aristy Networks (ANET.US), specjalizującej się w przełącznikach sieciowych i oprogramowaniu dla centrów danych spadły o ok. 12% w pierwszej reakcji na wyniki. Oto najważniejsze fragmenty wyników Aristy za III kwartał 2025 r. Od początku roku akcje firmy zyskują ponad 40%, a od kwietniowego spadku odbiły o blisko 60%. Powodem spadków jest dość ostrożna i praktycznie zgodna z oczekiwaniami Wall Street prognoza sprzedaży na bieżący kwartał oraz nieco niższe szacunki marż. Silne wyniki kwartalne: Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,75 USD wobec oczekiwanych 0,71 USD ( +25% r/r ).

Przychody osiągnęły 2,31 mld USD wobec konsensusu 2,27 mld USD, co daje wzrost o 27,5% rok do roku. Marże i rentowność: Marża brutto (non-GAAP) wyniosła 65,2% , około 1 p.p. powyżej prognoz.

Zysk netto: 962 mln USD , czyli ok. 42% przychodów .

Środki pieniężne i inwestycje: 10,1 mld USD. Dynamika biznesu: Utrzymująca się siła w segmencie chmur i sieci AI , wspierana współpracą z NVIDIA i OpenAI .

Nowe produkty oraz ekspansja geograficzna wzmacniają pozycję Aristy jako kluczowego gracza w infrastrukturze centrów danych wysokiej wydajności. Prognozy: Przychody za IV kwartał: 2,3–2,4 mld USD (środek przedziału 2,35 mld USD wobec oczekiwań 2,33 mld USD).

Marża brutto prognozowana na poziomie 62–63% , nieco poniżej poprzedniego kwartału.

Prognoza przychodów za cały 2025 rok: ok. 8,87 mld USD, cel wzrostu 26–27%; długoterminowy cel to 10,65 mld USD do 2026 r. Komentarze zarządu: CEO Jayshree Ullal podkreśliła silne wykonanie strategii i rosnącą adopcję wizji „ center-to-cloud ” oraz sieci opartych na sztucznej inteligencji.

CTO Ken Duda wskazał, że wydajność sprzętu stanowi kluczową przewagę w obsłudze obciążeń AI. Ryzyka i czynniki do obserwacji: Zmienność terminów dostaw komponentów może opóźniać wysyłki. Rosnąca konkurencja w segmencie AI i sieci chmurowych. Wrażliwość marż na strukturę produktową i pogorszenie warunków makroekonomicznych. Arista zanotowała kolejny bardzo mocny kwartał, przewyższając oczekiwania zarówno po stronie przychodów, jak i zysków. Nieco słabsze perspektywy marż, oraz zgodne z prognozą rynku szacunki przychodów na bieżący kwartał i szersza korekta w sektorze technologicznym skłoniły jednak inwestorów do krótkoterminowej realizacji zysków. W długim horyzoncie spółka jest dobrze pozycjonowana, by korzystać z rosnącego popytu na sieci wspierające sztuczną inteligencję i chmury obliczeniowe. Podsumowanie rozmowy z analitykami (Arista Networks, Q3’25) Popyt vs. podaż Popyt wyraźnie przewyższa podaż: wysyłki ograniczają dostępność komponentów (lead time 38–52 tygodni). To przełożyło się na „zatory” w kwartalnych przychodach i ostrożniejszy guidance. Blue Box Rozwiązanie pośrednie między klasycznym whiteboxem a pełną platformą Arista z EOS .

Niższe marże niż w produktach z EOS; w 2026 r. pozostanie niszowe (jednocyfrowa liczba klientów), ale kluczowe w scenariuszach scale-up. Front-end ↔ back-end Postępująca konwergencja (dziś 800G , „wkrótce” 1,6T ).

Arista akcentuje, że obsługa obu warstw to trudna do skopiowania przewaga konkurencyjna. Produkt, technologia, partnerstwa EtherLink / ESUN / UEC : rozwijany standard Ethernet Scale-Up Networking pod potrzeby AI.

AVA (Autonomous Virtual Assist) + NetDL : wykorzystanie AI do projektowania, operowania i diagnostyki sieci.

Szeroki ekosystem: interoperacyjność z NVIDIA oraz partnerstwa m.in. z AMD, Broadcom, OpenAI, Anthropic, Oracle Accelerate. Finanse i guidance (akcenty CFO) Q3 : marża brutto non-GAAP 65,2% (korzystny mix + efekty zapasów); zysk netto 41,7% sprzedaży; koszty operacyjne 16,6% przychodów.

Gotówka i inwestycje : 10,1 mld USD ; silny operacyjny cash flow ~1,3 mld USD .

Zobowiązania zakupowe : wzrost do 7 mld USD (z 5,7 mld USD ) – przygotowanie pod długie terminy dostaw i nowe linie produktowe.

Przychody odroczone : 4,7 mld USD ; duża zmienność kwartalna przez klauzule akceptacyjne u klientów AI.

Q4 (guidance) : przychody 2,3–2,4 mld USD ; marża brutto 62–63% (presja miksu AI/cloud i taryf); marża operacyjna 47–48% ; efektywna stopa podatkowa ~21,5% .

Rok 2025 : wzrost 26–27% (~ 8,87 mld USD ); marża brutto ~64% ; campus 750–800 mln USD , AI ≥ 1,5 mld USD .

Rok 2026: przychody ~10,65 mld USD (~20% r/r); marża brutto 62–64%; marża operacyjna 43–45% (niższa z uwagi na inwestycje w cele strategiczne). Narracja zarządu i wnioski Spółka odrzuca tezę o „spowolnieniu” – wskazuje na zmienność wysyłek , nie popytu.

Marże produktów spadają poniżej 60% przy cięższym miksie cloud/AI ; usługi/software nie są tak wysoko marżowe, jak zakładał część rynku.

Arista działa partnersko (okablowanie, zasilanie, chłodzenie, XPU); część przychodów może realizować w modelu JDM/Blue Box .

Zarząd zakłada łatwiejszą skalowalność po 2026/27 .

Brak oznak zagrożenia ze strony sieciowego biznesu NVIDII w kluczowych dla Aristy obszarach.

Teza końcowa : popyt napędzany AI jest rekordowy , lecz lead time i miks (AI/cloud) lekko ściskają marże . Blue Box to świadomy trade-off marżowy dla wybranych klientów z dużym potencjałem w scale-up . Konwergencja front/back sprzyja Ariscie dzięki pełnej ofercie (sprzęt + EOS + narzędzia).

Guidance na 2025–2026 pozostaje bardzo solidny, choć ostrożniejszy z uwagi na klauzule akceptacyjne u klientów AI.

