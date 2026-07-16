ASML: akcje w odwrocie po eskalacji na Bliskim Wschodzie?

Wzrost cen docelowych: Świetny raport skłonił instytucje, m.in. Deutsche Bank, do masowego podnoszenia wycen, co odzwierciedla silne, długoterminowe zaufanie do perspektyw giganta.

Mocne wyniki ASML: Spółka potwierdziła dominację w sektorze AI, wyraźnie przebijając prognozy w II kwartale (EPS: 8,69 USD; przychody: 10,67 mld USD) dzięki monopolowi na maszyny EUV.

Geopolityczny odwrót rynków: Eskalacja na Bliskim Wschodzie i groźba blokady cieśniny Bab al-Mandab uderzyły w europejskie giełdy, wymazując poranne wzrosty ASML wywołane świetnymi wynikami TSMC.

Optymizm na akcjach europejskiego giganta w sektorze półprzewodników, ASML (aktualnie: +0,3%), wyparowuje w świetle narastających napięć na Bliskim Wschodzie. Spółka jeszcze godzinę temu znajdowała się na szczycie notowań członków indeksu Stoxx 50, zyskując w szczytowym momencie blisko 3,5% na fali solidnych wyników tajwańskiego producenta półprzewodników, TSMC, pozostającego jednym z głównych dostawców Nvidii czy AMD. Kupujący powoli odzyskują jednak inicjatywę wraz z otwarciem na Wall Street.

Apetyt na ryzyko hamuje w Europie przez Bliski Wschód

Rynki cofają się w reakcji na postępującą eskalację wojny na Bliskim Wschodzie. Iran wezwał jemeński ruch Huti do przygotowania się do zablokowania kluczowej cieśniny Bab al-Mandab, pełniącej rolę bramy do Morza Czerwonego, na wypadek, gdyby Stany Zjednoczone uderzyły w irańską infrastrukturę energetyczną. Przy aktualnym zamknięciu Cieśniny Ormuz, blokada kolejnego szlaku stanowi poważne zagrożenie dla globalnych łańcuchów dostaw energii. Przez trasę przepływało wówczas ok. 7% światowych dostaw energii oraz znaczna część saudyjskiej ropy.

Decyzja zawróciła notowania większości indeksów na Starym Kontynencie. Pomimo zysków na początku sesji, europejski Stoxx 50 traci aktualnie 0,9%, a największy cios otrzymały giełdy we Frankfurcie (DAX: -1,2%), Paryżu (CAC40: -1,1%) czy Mediolanie (FTSE MIB: -0,9%). Najlepiej, choć wciąż na czerwono, trzyma się brytyjski FTSE 100 (-0,5%), częściowo wsparty optymizmem wokół zaktualizowanej giełdy nazwisk dla rządu nadchodzącego premiera Andy’ego Burnhama.

Fundamenty ASML wciąż budzą entuzjazm inwestorów

Pomimo rosnącego sceptycyzmu wobec hossy AI i obaw o aktualne przewartościowanie spółek z sektora, ASML wciąż pozostaje w oczach wielu niezachwianym zwycięzcą rekordowych wydatków na inwestycje w sztuczną inteligencję. Firma ta produkuje bowiem skrajnie zaawansowane systemy fotolitografii EUV (Extreme Ultraviolet), które służą do produkcji procesorów wszelkiej maści przy użyciu laserów i atomowo gładkich luster.

Spółka posiadając monopol na topową technologię EUV gra rolę bardzo wąskiego gardła do sukcesu innych spółek biorących udział w wyścigu AI, które zgłaszają ogromny popyt na moc obliczeniową. Pozycję lidera potwierdzają kolejne raporty finansowe, które regularnie przebijają oczekiwania inwestorów i podnoszą poprzeczkę na kolejne kwartały.

Wyniki finansowe i zyski ASML za II kwartał 2026 roku

Zyski powyżej oczekiwań: ASML zaraportowało wyniki za II kwartał lepsze od prognoz, z zyskiem na akcję (EPS) na poziomie 8,69 USD (pokonując szacunki wynoszące 7,95 USD).

Przychody powyżej prognoz: Przychody netto osiągnęły poziom 10,67 mld USD (wobec oczekiwanych 10,29 mld USD), co oznacza wzrost o 21% i wynik lepszy od konsensusu rynkowego o około 450 punktów bazowych (pb).

Dostawy maszyn: W II kwartale firma sprzedała 86 nowych maszyn litograficznych , co stanowi wzrost o 28%.

Ekspansja marży: Marża brutto wzrosła o 100 pb dzięki dźwigni operacyjnej oraz świetnym wynikom w obszarze zarządzania bazą zainstalowaną (Installed Base). Oczekuje się, że w drugiej połowie 2026 roku marża brutto wzrośnie do 56% (w porównaniu do 52,6% odnotowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

Inwestycje w moce produkcyjne: Podczas gdy marża brutto rośnie, marża netto nieznacznie się skurczyła z powodu intensywnych reinwestycji w moce produkcyjne i technologię, co przełożyło się na umiarkowany wzrost zysku netto o 5,8%.

Instytucje podnoszą prognozy dla ASML

Po rewelacyjnych wynikach ASML za drugi kwartał, instytucje finansowe masowo podwyższyły swoje ceny docelowe. Liderem zmian był Deutsche Bank, który podniósł cenę docelową do 2150 EUR (z 1800 EUR) i zwiększył prognozy EPS o 18-24% dzięki świetnej widoczności przyszłych marż. Fala kolejnych rekomendacji ze strony analityków przesunęła górną granicę przedziału cenowego o blisko 40% powyżej konsensusu z połowy lipca (1891 USD), potwierdzając silne zaufanie instytucjonalne do kontynuacji hossy.

Wykres 1: Cena akcji ASML na giełdzie w Amsterdamie (interwał dzienny). Kupujący ponownie przejmują inicjatywę po otwarciu na Wall Street.