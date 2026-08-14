Dolar z ciekawą reakcją na koniec dnia💡

Ostatnie godziny piątkowego handlu na rynkach walutowych przynoszą falę słabości dolara amerykańskiego w stosunku do euro. Zupełnie inaczej jednak zachowuje się para USDJPY, gdzie poranne spadki zostały niemal calkowicie zanegowane. Co ciekawe, para EURUSD po raz kolejny wykazuje próbę wybicia powyżej 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (złota krzywa na wykresie poniżej), która od początku miesiąca stanowi ważny punkt kontrolny oporu. Notowania euro do tej pory nie mogłby wybić się powżej tej strefy, ale wraz z sesją dzisiejszą widzimy, że chwilowo strona popytu zdołała wybić się powyżej ostatnich maksimów z 7 sierpnia. Domknięcie świecy dziennej powyżej tej strefy może teoretycznie potwierdzić przebicie i wejście w nowy trend wzrostowy na interwale długoterminowym. Źródło: xStation W przypadku jena elementem niepewności cały czas pozostaje kwestia polityki BoJ oraz działań stabilizacyjnych Ministerstwa Finansów Japonii oraz Departamentu Skarbu USA. Z perspektywy technicznej ważnym punktem wsparcia może pozostawać 200-dniowa EMA, natomiast po stronie oporu krzywa fioletowa (100-dniowa EMA). Źródło: xStation

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.