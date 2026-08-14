⬇️Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (14.08.2026)

W minionym tygodniu rynki finansowe skupiały się ponownie na sytuacji geopolitycznej, głównie związanej z Bliskim Wschodem, ale ze względu na brak większych zmian w narracji, inwestorzy skupiali swoją uwagę coraz mocniej na napływających danych makroekonomicznych. Kolejny raz poznaliśmy serię danych, która raczej powinna odciągać Fed od potencjalnych podwyżek stóp procentowych.

Ten tydzień przyniesie inwestorom serię kluczowych impulsów makroekonomicznych i korporacyjnych. W centrum uwagi znajdą się publikacje zapisków z lipcowego posiedzenia Fed (FOMC Minutes), wyniki finansowe największych amerykańskich sieci handlowych (na czele z Walmartem), seria odczytów inflacyjnych (m.in. z Japonii i Wielkiej Brytanii) oraz wstępne wskaźniki PMI dla głównych gospodarek.

Wobec tak ukształtowanego kalendarza, rynkami o największym potencjale zmienności w tym tygodniu będą USDJPY, US500 oraz GBPUSD.

USDJPY

Japońska waluta stoi przed tygodniem pełnym istotnych publikacji makroekonomicznych, które mogą nadać kierunek parze USDJPY w najbliższych tygodniach. Na otwarciu tygodnia rynek analizuje szacunki PKB Japonii za II kwartał. Z kolei w piątek opublikowany zostanie kluczowy odczyt inflacji CPI z Japonii oraz wstępny wskaźnik PMI dla gospodarki. Po stronie dolara kluczowe będą środowe zapiski z ostatniego posiedzenia Fed ("FOMC minutes").

Tymczasem Bank Japonii (BoJ) pozostaje pod presją ze względu na rosnące koszty życia i presję płacową. W przeszłości wyższe odczyty inflacji CPI wywoływały spekulacje na temat szybszego zacieśniania polityki pieniężnej przez BoJ, co prowadziło do gwałtownej reakcji na jenie. Obecnie rynek już w 80% wycenia potencjał podwyżki we wrześniu, co mogłoby wspomóc ostatnie starania rządu Japonii i USA w umocnieniu jena. Jeśli piątkowa inflacja zaskoczy w górę, a środowe "minutes" Fed ujawnią większe obawy amerykańskich bankierów o spowolnienie gospodarcze, para USDJPY może znaleźć się pod presją spadkową.

US500

Amerykańskie indeksy giełdowe wkraczają w sprawdzian kondycji krajowego konsumenta. Choć sezon wyników niemal się skończył, przed nami raporty finansowe gigantów handlu detalicznego: Home Depot (wtorek), Target i Lowe's (środa) oraz Walmart (czwartek). Dopełnieniem obrazu amerykańskiej gospodarki będą środowe zapiski z ostatniego posiedzenia Fed oraz piątkowy wstępny odczyt indeksu PMI dla przemysłu i usług z USA.

Warto wspomnieć, że wyniki Walmartu to papierek lakmusowy przy ocenie blisko 70% amerykańskiego PKB generowanego przez konsumpcję. Historycznie, wytyczne (guidance) zarządu Walmartu dotyczące popytu konsumenckiego potrafiły wywołać silne ruchy na całym indeksie S&P 500. Słabsze prognozy w połączeniu z zapiskami FOMC wskazującymi na utrzymujące się ryzyka inflacyjne mogłyby stać się pretekstem do realizacji zysków na rynku akcji. Jednocześnie amerykański rynek akcyjny pozostanie wrażliwy na zmianę oczekiwań dotyczących perspektyw zmiany stóp procentowych.

GBPUSD

Trzecim rynkiem wartym szczególnej uwagi jest tak zwany “Kabel”, czyli para GBPUSD, głównie ze względu na wyjątkowo napięty kalendarz dla brytyjskiej gospodarki. We wtorek poznamy dane z rynku pracy w UK (prognoza stopy bezrobocia na poziomie 4,9%), w środę kluczowy raport o inflacji CPI (prognozowany odczyt 2,6% r/r), a w piątek wstępne wskaźniki PMI oraz dane o sprzedaży detalicznej.

Wycena przyszłych stóp procentowych przez Bank Anglii (BoE) jest niezwykle wrażliwa na presję płacową i inflację w sektorze usług. Wyższy od oczekiwań odczyt CPI w Wielkiej Brytanii w ubiegłych miesiącach skutecznie powstrzymywał BoE przed gołębim zwrotem, ale jednocześnie sam Bank Anglii nie zdecydował się tak jak EBC na podniesienie stóp procentowych w tym roku, choć w trakcie trwającego kryzysu energetycznego mieliśmy wycenę nawet 3-4 podwyżek w tym roku. Obecnie rynek oczekuje tylko lub aż jednego ruchu na koniec tego roku. Jeśli środowa inflacja zaskoczy w górę przy jednoczesnym rozczarowaniu danymi PMI z USA w piątek, para GBPUSD może otrzymać silny impuls do wzrostów.