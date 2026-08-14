Podsumowanie dnia: EURUSD z kolejną próbą zmiany trendu, Wall Street księguje 3 tydzień wzrostów 🚨

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Główny czynnik kształtujący zmienność rynkową: Głównym motorem napędowym rynków pozostaje kończący się sezon wyników spółek w USA, który przyniósł historycznie silne odczyty zysków. Dynamika zysków dla szerokiego rynku wynosi obecnie blisko 50 procent w ujęciu rocznym, co potwierdza solidne wsparcie fundamentalne. Inwestorzy trawią te rewelacyjne dane po serii ostatnich wzrostów na Wall Street i przechodzą w fazę stabilizacji. Równocześnie słabsze odczyty konsumenckie łagodzą obawy o inflację i zmniejszają presję na podwyżki stóp procentowych.
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Geopolityka: Inwestorzy nadal uważnie śledzą rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym przeprawy statków przez strategiczną Cieśninę Ormuz. W kwestii rozmów na linii USA-Iran nie mamy przełomu. Grupa Huti natomiast zaatakowała obiekt Saudi Aramco w Najranie za pomocą drona. Atak był odpowiedzią na to, co Jemen określił jako naruszenie swojej suwerenności przez saudyjskie samoloty bojowe, które wleciały do przestrzeni powietrznej na północny wschód od Saady
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Dane makro: Amerykańska gospodarka zasygnalizowała pewną słabość poprzez nieoczekiwany spadek lipcowej sprzedaży detalicznej oraz wyraźne pogorszenie sierpniowych nastrojów konsumentów. W Europie sytuacja wygląda nieco stabilniej za sprawą przyspieszającego wzrostu gospodarczego, gdzie unijny PKB wzrósł w drugim kwartale o pół procent kwartał do kwartału. Inflacja we Francji nieznacznie odbiła do poziomu 2,1 procent rocznie, napędzana drożejącymi usługami oraz energią. W Niemczech zauważalnie podskoczyły ceny hurtowe, głównie z powodu wyższych stawek podatkowych na paliwa oraz zawirowań na arenie międzynarodowej.
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Indeksy: Amerykański S&P 500 po wczorajszym pobiciu rekordu wszech czasów dzisiaj nieznacznie zniżkuje, ale i tak zmierza po trzeci zyskowny tydzień z rzędu. Wskaźniki wyceny wyprzedzającej pokazują, że pomimo bliskości szczytów rynek technologiczny nie jest ekstremalnie przegrzany i znajduje się poniżej średnich wartości obserwowanych od 2023 roku. Europejskie parkiety handlują bez wyraźnego kierunku przy płaskich notowaniach kontraktów na główne indeksy. Niemiecki DAX notuje skromne zyski wspierane spółkami informatycznymi.
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Akcje: Sektor technologiczny w Europie wyraźnie zyskuje na fali doniesień o możliwym przejęciu firmy Workday, której akcje skoczyły wczoraj o blisko 18 procent. Dzisiejsza sesja przynosi jednak na tym walorze naturalną realizację zysków i kilkuprocentowe spadki. Za oceanem mocno w górę pną się notowania krajowych producentów dronów, reagując entuzjastycznie na nałożenie ceł na zagraniczną konkurencję. Słabiej radzi sobie Cisco Systems po obniżeniu rekomendacji przez analityków z powodu obaw o spowolnienie tempa wzrostu.
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Waluty: Dolar amerykański traci na wartości pod koniec tygodnia, ustępując miejsca rosnącemu euro. Europejska waluta próbuje przełamać ważną długoterminową średnią cenową, co może otworzyć drogę do nowych wzrostów na wykresach. Zaskakująco zachowuje się japoński jen, który mimo oczekiwań na zaostrzenie polityki banku centralnego znów znajduje się pod presją podażową.
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Surowce: Na rynku ropy naftowej kontrakty na odmianę Brent wymazały początkowe zyski i stabilizują się w okolicach 87 dolarów za baryłkę. Metale szlachetne powoli odrabiają straty po wczorajszej korekcie. Złoto drożeje i przebija poziom 4360 dolarów za uncję, a srebro podąża podobnym śladem osiągając niemal 65 dolarów za uncję. Wzrosty kontynuują również notowania gazu ziemnego.
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Kryptowaluty: Rynek cyfrowych aktywów notuje dzisiaj lekkie spadki wpisując się w szersze ostudzenie nastrojów na rynkach. Bitcoin osunął się w okolice 62 900 dolarów, tracąc ułamek procenta względem wczorajszego zamknięcia. Sektor wciąż oczekuje na impulsy ze strony instytucji oraz buduje fundamenty pod możliwe przełamanie korelacji z giełdami akcji. Zbliżające się decyzje banków centralnych pozostają kluczowym drogowskazem dla dalszego kierunku kapitału spekulacyjnego w przestrzeni cyfrowej.
Zmienność rynkowa widoczna pod koniec dnia na wybranych instrumentach. Źródło: xStation
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