Atlassian bije prognozy przychodów i zysków w Q1 2026

Atlassian przedstawił wyniki za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2026, które przewyższyły oczekiwania analityków zarówno w zakresie przychodów, jak i zysków. Przychody spółki osiągnęły 1,43 miliarda dolarów, co oznacza 21 procent wzrost rok do roku i przewyższa prognozy na poziomie 1,40 miliarda dolarów. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,04 dolara, co znacząco przekroczyło konsensus wynoszący 0,84 dolara. Najbardziej dynamicznie rozwija się segment chmury, który wygenerował 998 milionów dolarów przychodów, co daje 26 procent wzrost rok do roku i stanowi około 70 procent całkowitych przychodów. Wzrost wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji jest równie imponujący, liczba miesięcznych aktywnych użytkowników sięgnęła 3,5 miliona, co oznacza 50 procent wzrost kwartał do kwartału, a Atlassian coraz wyraźniej pozycjonuje się jako strategiczna platforma AI dla klientów korporacyjnych.

Najważniejsze dane finansowe:

Całkowite przychody: 1,43 miliarda USD ( +21% rok do roku )

Skorygowany zysk na akcję (EPS non-GAAP): 1,04 USD ( prognoza 0,84 USD )

Przychody z chmury: 998 milionów USD ( +26% rok do roku )

Wynik operacyjny non-GAAP: 322,7 miliona USD

Wynik operacyjny GAAP: strata 96,3 miliona USD (w tym 55,7 miliona USD kosztów restrukturyzacji)

Prognoza przychodów na Q2 FY2026: 1,535–1,543 miliarda USD ( prognoza analityków: 1,51 miliarda USD )



Firma odnotowała istotną poprawę operacyjną, przechodząc od straty operacyjnej 32 milionów dolarów w analogicznym okresie roku poprzedniego do zysku operacyjnego non-GAAP w wysokości 322,7 milionów dolarów. Wyniki GAAP nadal pokazują stratę operacyjną w wysokości 96,3 milionów dolarów, głównie z powodu kosztów restrukturyzacji wynoszących 55,7 milionów dolarów. Zarząd przewiduje przychody w drugim kwartale roku fiskalnego 2026 na poziomie 1,535 do 1,543 miliarda dolarów, przewyższając oczekiwania rynku wynoszące 1,51 miliarda dolarów, i ogłosił nowy program skupu akcji o wartości 2,5 miliarda dolarów, kontynuując wcześniejszą autoryzację o wartości 1,5 miliarda dolarów. Warto odnotować, że CEO sprzedał 1,25 miliona dolarów akcji w ramach wcześniej ustalonego planu 10b5-1 tuż przed publikacją wyników, co może rodzić pytania, lecz nie zmienia perspektyw firmy w długim terminie.

Reakcja rynku była pozytywna, cena akcji wzrosła po publikacji wyników o prawie 8 procent, co potwierdza zaufanie inwestorów do strategii chmurowej i rozwoju sztucznej inteligencji Atlassian. Dla inwestorów detalicznych kluczowe pozostaje monitorowanie stabilności przychodów z chmury, dalszej adaptacji narzędzi AI oraz wpływu programu skupu akcji na kurs akcji. Ryzyka obejmują utrzymującą się stratę operacyjną GAAP, możliwe wahania cen akcji związane ze sprzedażą udziałów przez CEO oraz silne uzależnienie od przychodów z chmury i AI, które mogą podlegać spowolnieniu migracji klientów lub regulacjom dotyczącym sztucznej inteligencji.