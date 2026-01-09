Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (09.01.2026)

Nowy rok na rynkach finansowych rozpoczynamy od publikacji kluczowych odczytów makroekonomicznych oraz startu kolejnego sezonu wyników na Wall Street. Inwestorzy, po zapoznaniu się z najnowszymi danymi z amerykańskiego rynku pracy, kierują teraz swoją uwagę na nadchodzącą publikację raportu o inflacji w Stanach Zjednoczonych. W tym tygodniu poznamy również sprawozdania finansowe pierwszych kluczowych spółek, co sprawia, że rynki takie jak EURUSD, US500 oraz SILVER znajdą się w centrum zainteresowania.

EURUSD

Choć sam początek tygodnia pod względem publikacji makroekonomicznych zapowiada się spokojnie, we wtorek poznamy grudniowy odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie, niejednoznaczne sygnały z gospodarki sprawiły, że rynek wyraźnie zrewidował swoje oczekiwania dotyczące skali cięć stóp procentowych w tym roku. Prawdopodobieństwo obniżki już w marcu spadło do zaledwie 30%, podczas gdy jeszcze niedawno wynosiło ono 50%. Rynkowy konsensus zakłada utrzymanie inflacji na podwyższonym poziomie 2,7%, przy jednoczesnym lekkim odbiciu wskaźnika bazowego. Jeśli te prognozy się potwierdzą, dolar może zyskać kolejny impuls do umocnienia.

US500

Kwestia ceł pozostaje nierozstrzygnięta, ale uwaga inwestorów przenosi się na rozpoczęcie sezonu wyników na Wall Street. Zgodnie z tradycją, tydzień upłynie pod dyktandem sektora bankowego. We wtorek wyniki przedstawią JPMorgan oraz BNY Mellon, w środę Bank of America, Citigroup i Wells Fargo, natomiast w czwartek poznamy raporty Morgan Stanley oraz Goldman Sachs. Dodatkowo w czwartek wyniki opublikuje kluczowy dla sektora technologicznego tajwański producent półprzewodników – TSMC. Analitycy spodziewają się solidnych wzrostów przychodów i zysków za ostatni kwartał 2025 roku, szczególnie w przypadku banków, które korzystają na ożywieniu w bankowości inwestycyjnej oraz wzroście aktywności tradingowej.

SILVER

Srebro ma za sobą wyjątkowo udany 2025 rok. Mimo korekty w ostatnich dniach grudnia, początek stycznia przyniósł próbę powrotu do wzrostów. Niemniej jednak na rynku metali szlachetnych narastają obawy o głębszą korektę, szczególnie w odniesieniu do aktywów, które zyskały najmocniej. W przypadku srebra obserwujemy obecnie odwrót funduszy typu ETF, które wyprzedają fizyczny kruszec. Inwestorzy coraz częściej interesują się instrumentami grającymi na spadki, a coroczne rebilansowanie indeksów surowcowych może wymusić falę zamykania długich pozycji na kontraktach terminowych. Nadchodzące dni pokażą, czy te negatywne czynniki zdołają przełamać trwającą od maja 2025 roku pozytywną passę białego metalu.