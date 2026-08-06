Kalendarz ekonomiczny: Rynek pracy wywrze presję na Fed?

Czwartkowy kalendarz pozostaje dość luźny, co pozwoli rynkom w pełni skupić się na publikacji kolejnych raportów finansowych po obu stronach Atlantyku. W Europie, po publikacji solidnych zamówień w niemieckim przemyśle, czeka nas jedynie odczyt sprzedaży detalicznej w Strefie Euro. Z kolei w USA zaplanowane są jedynie mniejsze raporty z rynku pracy (raport Challengera, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych) czy raport EIA dot. zapasów gazu ziemnego. Rynek wydaje się chwilowo zmęczony ostatnim epizodem zmienności, choć kolejne bardzo mocne dane z rynku pracy mogą ponownie przestraszyć inwestorów widmem szybkich podwyżek stóp procentowych w USA. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej i poranka Niemcy : Zskakujące dane o zamówieniach w przemyśle za czerwiec. W ujęciu miesięcznym (m/m) zamówienia skoczyły o 3,1% przy skromnym konsensusie rynkowym wynoszącym zaledwie 0,3% m/m. W ujęciu rocznym (r/r) wzrost zamówień wynisół 6,5% (wobec 4,5% w poprzednim miesiącu), wskazując na odbudowę popytu w sektorze.

Australia : Czerwcowy bilans handlu zagranicznego przyniósł gigantyczny zwrot. Nadwyżka handlowa uplasowała się na poziomie 1,93 mld AUD, całkowicie zaprzeczając prognozom analityków, którzy spodziewali się deficytu w wysokości -1,1 mld AUD (poprzednio: -2,37 mld AUD).

USA: Nocna część sesji upłynęła pod znakiem wypowiedzi szefowej Fed z San Francisco (Mary Daly), która odniosła się do bieżącej ścieżki stóp procentowych oraz kondycji rynku pracy. Kalendarz makroekonomiczny 08:00 Niemcy - Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) za czerwiec. Odczyt: 3,1%. Konsensus: 0,3%. Poprzedni odczyt: 0,3%.

08:00 Niemcy - Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) za czerwiec. Odczyt: 6,5%. Poprzedni odczyt: 4,5%.

11:00 Strefa euro - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) za czerwiec. Konsensus: 0,1%. Poprzedni odczyt: 0,2%.

11:00 Strefa euro - Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) za czerwiec. Konsensus: 0,9%. Poprzedni odczyt: 1,6%.

11:30 USA - Raport Challengera dotyczący planowanych zwolnień za lipiec. Poprzedni odczyt: 45,85 tys.

14:30 USA - Wydajność pracy w sektorze pozarolniczym (k/k) za II kwartał (wstępny). Konsensus: 0,7%. Poprzedni odczyt: 0,3%.

14:30 USA - Jednostkowe koszty pracy (k/k) za II kwartał (wstępny). Konsensus: 2,1%. Poprzedni odczyt: 1,8%.

14:30 USA - Tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Initial Jobless Claims). Konsensus: 201 tys. Poprzedni odczyt: 197 tys.

16:00 USA - Zapasy hurtowników (m/m) za czerwiec. Konsensus: 0,3%. Poprzedni odczyt: 0,1%.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego wg EIA. Konsensus: 30 mld. Poprzedni odczyt: 28 mld.

23:30 USA - Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (Alberto Musalem). Najważniejsze publikacje wyników spółek Wall Street: Eli Lilly (przed sesją) – kluczowy raport dla sektora farmaceutycznego i zdrowotnego; inwestorzy skupią się na sprzedaży leków na odchudzanie i cukrzycę.

ConocoPhillips (przed sesją) – wskaźnik kondycji sektora wydobywczego w obliczu wahań cen ropy naftowej.

Gilead Sciences (po sesji) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW): PKN Orlen

Energa Euronext: Deutsche Telekom

Siemens 3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę: DE40 / DAX (Indeks giełdowy) – Niemiecki indeks otrzymał zastrzyk optymizmu tuż przed otwarciem sesji dzięki bardzo silnemu odczytowi zamówień w przemyśle (3,1% m/m wobec oczekiwanych 0,3%). Popyt na akcje przemysłowe może dziś dominować na parkiecie we Frankfurcie, a uzupełnieniem obrazu europejskiej gospodarki będą o godzinie 11:00 dane o sprzedaży detalicznej ze Strefy Euro.

EURUSD (FX) – Główna para walutowa może rozruszać się nawet w obecności mniejszych raportów z amerykańskiego rynku pracy. Po wczorajszym, znacznie wyższym od oczekiwań ADP, kolejne jastrzębie sygnały z rynku pracy (np. utrzymanie się Claimsów poniżej 200 tys.) mogą na nowo podbić oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych w USA.

Gaz ziemny / NATGAS (Towary) – Ceny gazu ziemnego znajdą się w centrum uwagi o 16:30 po publikacji cotygodniowego raportu EIA dotyczącego zmiany zapasów w magazynach w USA (konsensus: 30 mld stóp sześciennych). W połączeniu z letnią falą upałów w USA oraz rosnącym zapotrzebowaniem ze strony sektora energetycznego, odchylenie od prognoz może wywołać skokową zmienność cen surowca.

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