Na rynkach finansowych obserwujemy wyraźną ulgę. Dolar oddaje część swoich ostatnich wzrostów, a złoto notuje najwyższe poziomy od połowy czerwca. Powodem jest powrót optymizmu dotyczącego porozumienia na Bliskim Wschodzie. Iran miał uzgodnić z Omanem warunki dotyczące otwarcia Cieśniny Ormuz, a Trump informuje o potencjalnym powrocie do stołu negocjacyjnego dotyczącego dłuższego porozumienia. Jak wygląda obecna sytuacja na rynkach? Jak w tym środowisku wyglądają perspektywy polskiego złotego?

EURUSD napotyka na opór przed NFP

Dolar amerykański pozostaje osłabiony z perspektywy ostatnich dwóch tygodni, tuż przed publikacją kluczowych danych z rynku pracy. Wczorajszy raport ADP, który był wstępem do raportu rządowego NFP pokazał wyraźnie niższy przyrost zatrudnienia na poziomie 44 tys., przy oczekiwaniach rzędu 70 tys. oraz przy poprzednim poziomie 95 tys. Indeks ISM dla sektora usługowego wypada minimalnie wyżej niż poprzednio, ale gorzej od oczekiwań. Z pewnością pewnym problemem może być powrót subindeksu cenowego powyżej 70 punktów. Warto jednak zauważyć, że subindeks dla zatrudnienia wraca poniżej 50 punktów. Słabszy obraz rynku pracy może zahamować jastrzębie oczekiwania dotyczące potencjalnych podwyżek stóp procentowych przez Fed w tym roku.

Sygnały z Bliskiego Wschodu utrzymują presję na ropie

Choć ropa naftowa traciła wyraźnie na początku tego tygodnia, niskie ceny są utrzymywane. Ropa Brent pozostaje poniżej 80 USD za baryłkę, co oznacza, że blisko 2/3 fali wzrostowej z lipca zostało zanegowane. Spadek cen surowca to bezpośredni efekt deklaracji płynących z Teheranu oraz Waszyngtonu. Iran poinformował o uzgodnieniu z Omanem wstępnego korytarza żeglugowego w Cieśninie Ormuz. Z kolei prezydent Donald Trump zasygnalizował, że rozstrzygnięcia w sprawie porozumienia można spodziewać się w ciągu najbliższych 48 godzin. Warto jednak podkreślić, że wielokrotnie mieliśmy do czynienia z takimi deklaracjami. Sam Iran mówi o tym, że porozumienie z Omanem ma oddawać kontrolę nad żeglugą właśnie Iranowi, co może potencjalnie oznaczać chęć pobierania opłat, na co Stany Zjednoczone nie chcą się godzić. Dodatkowo rebelianci Huti z Jemenu pozostają aktywni i atakują saudyjskie statki i infrastrukturę naftową.

Złoty zyskuje, a rząd zastanawia się nad powrotem CPN

Dla polskiego złotego spadek cen surowców i widmo odblokowania szlaków handlowych stanowią impuls stabilizujący, pozwalając na powrót pary EURPLN poniżej poziomu 4,30, natomiast USDPLN znajduje się już bliżej 3,70 niż 3,80, czyli ostatnich szczytów z 23 lipca. Z punktu widzenia krajowej gospodarki kluczowe pozostaje pytanie o ceny paliw na stacjach.

Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański poinformowali, że decyzja w sprawie ewentualnego ponownego wprowadzenia rozwiązań osłonowych (pakiet CPN), w tym czasowej obniżki stawki VAT na paliwa na końcówkę wakacji została odłożona. Rząd dał sobie 48 godzin na ocenę sytuacji. Jeżeli dyplomatyczny przełom w Cieśninie Ormuz się potwierdzi i trwale obniży światowe ceny ropy, dodatkowa interwencja budżetowa może okazać się zbędna. Jeśli jednak napięcia powrócą, Ministerstwo Finansów nie wyklucza ponownego podejścia do opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych (windfall tax), by sfinansować ewentualne ulgi dla kierowców.

Chwilę po godzinie 9:39 za dolara płacimy 3,7246 zł, za euro 4,3000 zł, za franka 4,5035 zł, za funta 5,0134 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl