Wykres dnia: DE40 przy historycznych szczytach! Siemens i Deutsche Telekom zaskakują wynikami!

Kontrakty na niemiecki DAX (DE40) utrzymują się przy historycznych szczytach pomimo korekty w Azji, a marginalne spadki mają bardziej charakter techniczny. Rozczarowujące wyniki producentów pamięci (SanDisk, Western Digital) przywróciła presję na spółkach związanych z AI, ale sesję w Europie wspierają wciąż solidne raporty bardziej klasycznych, rodzimych biznesów. Analiza techniczna: DE40 (D1) Kontrakty na DAX cofają się 0,25%, choć indeks kasowy zyskuje dzisiaj kolejne 0,1%. DE40 pozostaje w silny trendzie wzrostowym, handlując powyżej trzech kluczowych wykładniczych średnich kroczących na interwale D1 (EMA10, EMA30, EMA100). Korektę uzasadnia zarówno wybicie nowego szczytu przy granicy typowego w ostatnich miesiącach zakresu zmienności (żółty prostokąt), jak i pierwsze od miesiąca uderzenie RSI w rejon w wykupienia. Kluczowym wsparciem pozostaje poziom 23,6 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej (ok. 26100), choć głównym testem dla realnego trendu byłoby zejście do EMA10 (żółty). Zamknięcie powyżej tych poziomów powinno sygnalizując ugruntowaną pozycję byków i gotowość do obrony trendu. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj zmienność na DE40? Zamówienia w niemieckim sektorze przemysłowym wzrosły w czerwcu 2026 r. o 3,1% m/m (+6,5% r/r), napędzane dużymi kontraktami w branży maszynowej (+12,7%) oraz elektronicznej (+22,7%). Jednak po wyłączeniu wielkoskalowych zamówień wskaźnik spadł o 0,5% m/m. Popyt krajowy skoczył o 7,8%, podczas gdy zamówienia ze strefy euro spadły o 14,0%, a dane za maj zostały mocno zrewidowane w dół z +1,9% do +0,3%.

Deutsche Telekom (5. największa spółka w indeksie DAX) pobił oczekiwania rynkowe w II kwartale 2026 roku, osiągając skorygowaną EBITDAaL na poziomie 11,8 mld EUR. W reakcji na rynkową zmienność i dobre wyniki spółka zwiększyła program skupu akcji własnych o 3 mld EUR do 5 mld EUR. Ponadto podniesiono prognozę wolnych przepływów pieniężnych do ok. 20 mld EUR, do czego przyczyniły się mocne wyniki T-Mobile US. Mimo spadku zamówień w T-Systems o 13,4%, akcje zyskują 5,5% i znajdują się dzisiaj na szczycie notowań spółek niemieckiego indeksu.

Z drugiej strony na notowaniach DAXa ciąży największa niemiecka spółka, Siemens (-5%), który traci pomimo osiągnięcia rekordowego kwartalnego zysku przemysłowego oraz zamówień (zysk: +25% do 3,52 mld EUR; zamówienia: +13% do 27,90 mld EUR. Kluczowym motorem wzrostu był segment Digital Industries (+44% zysku), napędzany popytem na przemysłowe AI w USA i Chinach. W efekcie koncern podniósł całoroczną prognozę EPS do 11,20–11,50 EUR. Spadki na akcjach wynikają prawdopodobnie z realizacji zysków po osiągnięciu historycznych szczytów przy 290 euro oraz negatywnego sentymentu dzisiaj wokół spółek powiązanych z AI.

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