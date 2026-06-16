AUDUSD traci po decyzji RBA mimo utrzymania jastrzębiej narracji ⚔️

Bank Rezerw Australii (RBA) pozostawił główną stopę procentową na poziomie 4,35%, przerywając serię trzech kolejnych podwyżek stóp procentowych i po raz pierwszy w tym roku decydując się na pauzę. Decyzja była powszechnie oczekiwana i została podjęta jednogłośnie, jednak ton komunikatu pozostał wyraźnie ostrożny. RBA podkreślił, że inflacja nadal pozostaje zbyt wysoka i ostrzegł, że dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej pozostaje możliwe, jeśli presja cenowa nie będzie ustępować.

Inflacja pozostaje głównym problemem

RBA wskazał, że inflacja wyraźnie przyspieszyła w drugiej połowie 2025 roku, częściowo w wyniku rosnącej presji popytowo-podażowej w gospodarce. Chociaż inflacja CPI spadła do 4,2% w kwietniu, nadal pozostaje znacząco powyżej celu RBA wynoszącego 2–3%; inflacja bazowa również utrzymuje się na podwyższonych poziomach.

Najważniejsze ryzyka inflacyjne obejmują:

wyższe ceny paliw i energii przekładające się na koszty transportu, żywności, materiałów budowlanych i usług,

przenoszenie wyższych kosztów przez firmy na konsumentów,

uporczywie wysoką inflację w sektorze usług,

presję płacową, w tym ostatnie podwyżki płacy minimalnej i wynagrodzeń regulowanych,

niepewność dotyczącą tempa normalizacji globalnej podaży ropy.

Największą obawą RBA jest możliwość utrwalenia się szoku inflacyjnego wywołanego cenami energii.

Spowalniająca gospodarka daje RBA przestrzeń do pauzy

Argumentem za utrzymaniem stóp były słabsze dane dotyczące aktywności gospodarczej. Australijska gospodarka urosła w I kwartale jedynie o 0,3% kw/kw, wobec 0,9% w IV kwartale 2025 roku, głównie za sprawą słabszej konsumpcji.

Gospodarstwa domowe znajdują się pod coraz większą presją związaną z wyższymi ratami kredytów hipotecznych, rosnącymi kosztami podstawowych wydatków oraz malejącymi oszczędnościami.

Rynek pracy również zaczął się schładzać. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,5%, osiągając najwyższy poziom od kilku lat, choć RBA zaznaczył, że szersze wskaźniki rynku pracy pozostają względnie odporne.

Jednocześnie spowolnienie nie jest jeszcze na tyle silne, aby skłonić RBA do zmiany kierunku polityki.

Perspektywy polityki pieniężnej: pauza, ale nie zwrot w stronę łagodzenia

Przekaz RBA jest jasny: obecna decyzja to pauza służąca ocenie napływających danych, a nie koniec cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Oznacza to tzw. hawkish hold:

stopy procentowe pozostały na poziomie 4,35% ,

RBA chce ocenić wpływ wcześniejszych podwyżek,

inflacja nadal jest zbyt wysoka, by rozważać łagodzenie polityki,

ceny ropy i energii pozostają istotnym ryzykiem wzrostowym dla inflacji,

kolejne podwyżki stóp pozostają możliwe, jeśli presja cenowa okaże się trwała.

Mimo to większość dużych australijskich banków oczekuje utrzymania stóp na poziomie 4,35%, a ewentualne obniżki dopiero w 2027 roku. Bardziej jastrzębi pozostaje Westpac, który prognozuje jeszcze dwie podwyżki w tym roku, co podniosłoby stopę gotówkową do 4,85%.

Reakcja dolara australijskiego

Dolar australijski osłabił się po decyzji RBA, co sugeruje, że inwestorzy odebrali utrzymanie stóp jako zmniejszenie krótkoterminowego prawdopodobieństwa kolejnej podwyżki. Kurs AUDUSD spadł z okolic 0,7060 do 0,7050 bezpośrednio po publikacji decyzji, tracąc około 0,3% w skali dnia.

Reakcja była jednak umiarkowana, ponieważ sama decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. Osłabienie waluty pokazuje jednak, że inwestorzy większą wagę przywiązali do pauzy i oznak spowolnienia gospodarczego niż do ostrzeżeń RBA, że dalsze podwyżki stóp nadal pozostają możliwe.