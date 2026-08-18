Kalendarz makro - Amerykański rynek nieruchomości w centrum uwagi inwestorów (18.08.2026)

Początek wtorkowej sesji upływa pod znakiem drożejącej ropy, wciąż słabszego dolara oraz wyczekiwania na kolejne dane ze Stanów Zjednoczonych. Dzisiejszy kalendarz nie jest bardzo mocno rozbudowany, ale zawiera kilka ważniejszych publikacji z USA dotyczących rynku nieruchomości oraz cen handlu międzynarodowego z USA. Po ostatniej serii słabszych danych, dzisiejsze raporty dotyczące rynku niercuhomości pokażą, czy sytuacja pogorszyła się również na tym rynku, biorąc pod uwagę podwyższoną inflację i obawy o podwyżki. Najważniejsze publikacje z sesji azjatyckiej 🌏 Wskaźnik zaufania konsumentów Westpac dla Australii wyniósł 6,0%, co oznacza mocne odbicie w górę w stosunku do poprzedniego okresu.

Przedstawiciele banku centralnego Australii podtrzymali jastrzębią retorykę, dając krótkoterminowe wsparcie lokalnej walucie przed otwarciem rynków europejskich.

Azjatyckie parkiety odczuwały zwiększoną presję podaży jako opóźnioną reakcję na poniedziałkowe, rozczarowujące dane o dynamice wzrostu gospodarczego Japonii. Kalendarz makroekonomiczny 📊 08:00 Wielka Brytania - Stopa bezrobocia. Konsensus: 4,8%. Poprzedni odczyt: 4,9%.

11:00 Niemcy - Indeks ZEW za sierpień. Konsensus: 30; Poprzedni odczyt: 26.3

14:30 USA - Zezwolenia na budowę. Konsensus: 1,37M. Poprzedni odczyt: 1,37M.

14:30 USA - Rozpoczęte budowy domów. Konsensus: 1,35M. Poprzedni odczyt: 1,42M.

14:30 USA - Wskaźnik cen importowych. Konsensus: 0,1%. Poprzedni odczyt: 0,3%.

15:00 USA - Indeks podpisanych umów kupna domów. Konsensus: 0,1%. Poprzedni odczyt: -5,4%. Wydarzenia z polskiego rynku (publikacje spółek z GPW): BOŚ Bank - publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za pierwsze półrocze.

Dadelo - publikacja raportu finansowego za pierwsze półrocze.

Oponeo.pl - prezentacja skonsolidowanych wyników za pierwsze półrocze. Najważniejsze wyniki finansowe spółek z Wall Street i Europy 💼: The Home Depot (przed sesją)

Amer Sports (przed sesją)

Keysight Technologies (po sesji)

Toll Brothers (po sesji) Rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę 📈: Dolar australijski (AUDUSD). Poprawa zaufania konsumentów w Australii stanowi oparcie dla waluty, jednak ewentualne umocnienie amerykańskiego dolara po południu może stworzyć na tej parze znaczną presję podażową. Warto zwrócić uwagę na mieszane globalne wydźwięki: rosnące ceny miedzi oraz słabość w Chinach.

Amerykański indeks dolarowy (DXY). Nadchodzące odczyty z sektora mieszkaniowego będą dogłębnie analizowane pod kątem ich ewentualnego wpływu na kolejne decyzje Rezerwy Federalnej, co powinno wygenerować lokalne impulsy zmienności. Zbliża się również sympozjum ekonomiczne w Jackson Hole

Sektor budowlany i deweloperski. Skumulowana w czasie publikacja wyników kwartalnych gigantów branży, takich jak The Home Depot czy Toll Brothers, w połączeniu z twardymi danymi makro o zezwoleniach na budowę, może doprowadzić do bardzo silnych ruchów na akcjach tych spółek po dzwonku w Nowym Jorku.



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