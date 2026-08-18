Komentarz walutowy: Dolar traci grunt pod nogami. Co czeka walutę po rewizji ścieżki zmian FED?

Amerykański dolar znalazł się pod silną presją podaży, oddając pole głównym walutom i pozwalając parze EUR/USD na przełamanie kluczowej dwustudniowej średniej kroczącej w rejonie 1,1560. Połączenie rozczarowujących danych z gospodarki Stanów Zjednoczonych, rosnącej presji na niezależność banku centralnego oraz gwałtownego schłodzenia oczekiwań co do dalszych kroków Rezerwy Federalnej sprawia, że inwestorzy z niepokojem patrzą na dalsze perspektywy amerykańskiej waluty.

Gospodarczy chłód i gwałtowny zwrot w wycenach stóp procentowych

Głównym motorem napędowym wyprzedaży waluty USA stała się seria rozczarowujących publikacji makroekonomicznych, które zmuszają inwestorów do głębokiego przewartościowania dotychczasowych założeń. Amerykański rynek pracy wyraźnie zwalnia, wykazując cechy schłodzenia, a spadek sprzedaży detalicznej o 0,6% w ujęciu miesięcznym uderzył w filar gospodarki, jakim jest konsumpcja. Złagodzenie presji ze strony inflacji CPI i PPI kupiło Rezerwie Federalnej czas na chłodną ocenę sytuacji, co błyskawicznie przełożyło się na rynkową wycenę kosztu pieniądza. Spoglądając na kształt rynkowych oczekiwań, widać spektakularne cofnięcie agresywnych zakładań na podwyżki w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca. Jeszcze cztery tygodnie temu rynek wyceniał skumulowany ruch o niemal 1,38 punktu do grudnia 2026 roku, podczas gdy obecnie wskaźnik ten spadł do poziomu zaledwie 0,85. Co więcej, wycena potencjalnego ruchu na najbliższym, wrześniowym posiedzeniu została zredukowana do symbolicznych 0,29, co w praktyce oznacza przekreślenie szans na szybkie zacieśnienie i pozbawia dolara dotychczasowego dyskontu odsetkowego.

Zmiana rynkowej wyceny ścieżki stóp procentowych Fedu przedstawia się następująco:

Wrzesień 2026 : spadek wyceny z poziomu +0,75 do zaledwie +0,29

Październik 2026 : spadek wyceny z poziomu +1,00 do poziomu +0,48

Grudzień 2026: redukcja oczekiwanego ruchu z +1,38 do +0,85

Geopolityka w cieniu polityki i stromej krzywej rentowności

Zaskakującym elementem obecnego układu rynkowego jest brak reakcji dolara na utrzymujące się napięcia na Bliskim Wschodzie oraz niepewność wokół kluczowych szlaków handlowych. Choć ceny ropy naftowej Brent utrzymują się wysoko w okolicach 91 dolarów za baryłkę, dolar przestał pełnić rolę tradycyjnej bezpiecznej przystani. Zamiast tego uwaga rynków przenosi się na kwestie ustrojowe i polityczne. Spekulacje dotyczące nacisków politycznych na decydentów FOMC oraz nowy styl komunikacji prezesa Fedu, Kevina Warsha, wprowadzają dodatkową niepewność. Sytuacja ta wyraźnie odbija się na rynku długu, gdzie obserwujemy znaczne wystromienie krzywej rentowności. Oprocentowanie papierów krótkoterminowych spada pod wpływem gołębich prognoz polityki pieniężnej, podczas gdy rentowność obligacji trzydziestoletnich utrzymuje się w pobliżu wieloletnich maksimów. Taka rozbieżność sygnalizuje rosnącą obawę inwestorów o długoterminową stabilność fiskalną oraz faktyczną niezależność amerykańskiego banku centralnego.

Perspektywy rynkowe i kluczowe testy dla amerykańskiej waluty

Techniczny obraz pary EUR/USD wykazuje wyraźne odwrócenie dotychczasowego trendu na korzyść strony popytowej. Trwałe zamknięcie świecy dziennej powyżej dwustudniowej średniej kroczącej wyznacza nowy układ sił, mimo że wskaźnik RSI zbliża się do rejonu wykupienia, co w krótkim horyzoncie może zwiastować lokalną korektę. W nadchodzących tygodniach inwestorzy będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy obecne osłabienie dolara ma charakter trwały. Kluczowymi sprawdzianami dla rynku będą najbliższe publikacje wskaźników PMI oraz odczyt preferowanej przez Fed inflacji PCE. Prawdziwym punktem zwrotnym może jednak okazać się doroczne sympozjum w Jackson Hole pod koniec sierpnia. Jeśli przedstawiciele Fedu potwierdzą konieczność dostosowania polityki do słabnącego wzrostu gospodarczego, trend spadkowy na dolarze może zyskać nową dynamikę, ostatecznie zamykając okres jego wielomiesięcznej dominacji na globalnym rynku walutowym.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB