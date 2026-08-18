PULS GPW: Rośnie napięcie w Ormuz, korzystają wyceny Orlenu

Początek wtorkowej sesji na europejskich parkietach jest mieszany, jednak z umiarkowaną przewagą spadków. GPW radzi sobie na tym tle stosunkowo dobrze, z ruchami głównego indeksu niewiele powyżej poziomów poprzedniego zamknięcia. Kontrakty W20 zyskują ok. 0,2%.

W centrum zainteresowania inwestorów pozostaje konflikt w Zatoce Perskiej oraz coraz bardziej wychodzący na pierwszy plan rynek państwowego długu.

Donald Trump kontynuuje politykę nacisku oraz umiarkowanej eskalacji, grożąc m.in. atakiem na Oman, jeśli ten dojdzie do niekorzystnego dla USA porozumienia z Iranem. W tym samym czasie Iran miał ogłosić przyjęcie „ofensywnej” strategii. Na fali tych napięć ropa utrzymuje się w okolicy 91 $ za baryłkę.

Rynek długu państw rozwiniętych wykazuje istotne obawy o m.in. politykę fiskalną. Oprocentowanie 10-letnich obligacji w większości państw G20 jest już istotnie powyżej 4%. Z uwagi na spadek premii z tytułu zysku do ryzyka, ruch ten będzie wywierać również presję na rynek akcyjny.

W WIG20 najbardziej zyskuje Orlen, który wspierany jest wspomnianymi wzrostami cen ropy oraz ciągłą niedrożnością cieśniny Ormuz – co będzie wspierać nie tylko ceny surowca, ale przede wszystkim marżę rafineryjną. Tracą głównie Grupa Kęty oraz KGHM; wyższe ceny ropy wspierają oczekiwania inflacyjne, a następujące po nich wyższe stopy procentowe uderzają w spółki przemysłowe w pierwszej kolejności. Na tym samym trendzie spada również LPP.

Wiadomości ze spółek

BOŚ (BOS.PL): Bank opublikował wyniki za pierwszą połowę 2026 roku. Zysk netto grupy wyniósł 15,1 mln PLN wobec 79,7 mln PLN rok wcześniej. W Q2 2026 r. grupa odnotowała 1,1 mln PLN straty netto wobec 67,9 mln PLN zysku rok wcześniej. Wynik ten był wyraźnie poniżej oczekiwań rynku, wobec czego akcje spółki tracą 6%.

PKO BP (PKO.PL): Bank otrzymał szereg kar od KNF na całkowitą kwotę 47,5 mln zł. Zarzuty dotyczą kwestii lokat strukturyzowanych oferowanych przez bank w latach 2021–2023. Spółka PKO BP wydała komunikat, zgodnie z którego treścią nie zgadza się ona ze stanowiskiem KNF. Akcje tracą ok. 0,5%.

Best (BST.PL): W odpowiedzi na wysoki popyt, spółka zwiększyła wartość emisji obligacji serii AF3 z wyjściowego poziomu 60 mln zł do 100 mln zł. Akcje spółki pozostają bez widocznej reakcji.

Ryvu Therapeutics (RVU.PL): Spółka uruchamia wyspecjalizowany biznes w obszarze wczesnego rozwoju klinicznego pod marką Keelira. Akcje spółki zyskują ponad 5%.

JSW (JSW.PL): Akcje spółki tracą 2% po komunikacie, że spółka ma zamiar pozyskać finansowanie w wysokości 1,1 mld PLN od Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Analiza Techniczna W20 (D1)

Mimo umiarkowanej korekty od szczytu, ruch cenowy na wykresie wciąż zachowuje silnie pro-wzrostową dynamikę. Dalsze wzrosty może wspierać znormalizowana wartość RSI[14]. W wypadku pogłębienia spadków z obecnego poziomu. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne

Lwia część istotnych dla rynku danych makroekonomicznych pochodzić będzie dziś z USA.

O godz. 14:30 opublikowane zostaną dane dot. pozwoleń na budowę (oczekiwania: 1,370 mln).

O godz. 15:15 zostanie opublikowany odczyt dot. produkcji przemysłowej, która ma wg oczekiwań wzrosnąć o 0,3%.

Istotne rozczarowanie publikacją może zwiększyć oczekiwania na bardziej gołębią politykę Fed, natomiast dużo silniejsza publikacja może wywołać odwrotny skutek, przez dodatkowy wzrost oczekiwań inflacyjnych.

