🟡⬇️Złoto najniżej od marca

Notowania złota mocno tracą w trakcie dzisiejszej sesji, spadając o ponad 1,3% do poziomów poniżej 4270 USD za uncję i wymazując tym samym tegoroczne zyski. Za dynamicznym ruchem na południe stoi miks jastrzębich obaw oraz rewizji prognoz przez kluczowe instytucje z Wall Street.
Najważniejsze fakty i rynkowe anomalie:
- Citi obniża prognozy: Bank Citigroup obniżył swój 3-miesięczny cel cenowy dla złota z 4300 USD do 4000 USD za uncję. Analitycy ostrzegają, że w przypadku utrzymania blokady Cieśniny Ormuz i dalszego spadku popytu fizycznego, kurs może cofnąć się nawet do poziomu 3500 USD. Swoją prognozę dla złota obniżył również bank UBS z 5900 do 5500 na koniec tego roku
- Anomalia cenowa: Co ciekawe, wyprzedaż na złocie postępuje, pomimo że rynkowe oczekiwania na podwyżki stóp w USA nieznacznie spadły. Obecnie kontrakty terminowe wyceniają 1 podwyżkę stóp przez Fed na koniec roku (wobec 1,2 jeszcze na początku tego tygodnia, po bardzo mocnych piątkowych danych NFP).
- Ropa w dół, Wall Street też: Spadkom na złocie towarzyszy taniejąca ropa naftowa (WTI poniżej 90 USD), co teoretycznie powinno zmniejszać presję inflacyjną i wspierać złoto w krótkim terminie. Mimo to na rynkach dominuje awersja do ryzyka: kapitał ucieka również z giełd, co widać po wyraźnym cofnięciu głównych indeksów na Wall Street (US500, US100).
Złoto zachowuje się obecnie nietypowo, ignorując delikatne złagodzenie oczekiwań co do trajektorii stóp Fed. Sygnalizuje to, że inwestorzy mogą realizować zyski po wielomiesięcznym wzroście lub po prostu czyszczą pozycje w obliczu ogólnego schłodzenia nastrojów na Wall Street.
Co dalej?
Kluczowym testem dla byków na rynku złota będą jutrzejsze (środowe) dane o inflacji CPI z USA za maj. Jeśli dynamika cen zaskoczy wyższym odczytem, presja na złoto wzrośnie, a rynek ponownie zacznie wyceniać wyższy koszt pieniądza w USA, spychając złoto nawet w kierunku 4000 USD za uncję. Obecnie cena trzyma się poniżej 200 sesyjnej średniej i przed poziomem 4000 USD mamy również wsparcie w postaci zniesienia 38.2 dużej fali wzrostowej od 2023 roku. Ważnym sygnałem dla złota mógłby być powrót słabości dolara. W tym momencie obserwujemy powrót indeksu dolara w okolice 100, gdzie wcześniej był notowany pod koniec marca oraz w lipcu i listopadzie 2025 roku. Wtedy zawsze był to punkt odbicia dla złota.
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