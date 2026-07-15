Bank Kanady utrzymuje stopy bez zmian - USDCAD reaguje

Bank Kanady zgodnie z prognozą rynku utrzymał stopy bez zmian przy 2,25%. Bank ocenił, że obecny poziom stóp jest odpowiedni, aby wspierać ożywienie gospodarcze.
Nowe prognozy gospodarcze
- Bank obniżył prognozę wzrostu PKB Kanady na 2026 rok do 0,7% z wcześniejszych 1,2%.
- Jednocześnie podniósł prognozę wzrostu gospodarczego na 2027 rok do 1,8% z 1,6%.
- Prognoza wzrostu PKB w II kwartale została podwyższona do 2,5% w ujęciu zanualizowanym, po spadku o 0,1% w I kwartale.
- Bank oczekuje, że wzrost gospodarczy będzie stopniowo przyspieszał w latach 2027–2028.
- W komunikacie podkreślono, że gospodarka pozostawała słaba, ale zaczyna wykazywać oznaki poprawy.
Inflacja
- Bank spodziewa się, że inflacja obniży się do około 2,5% w drugiej połowie 2026 roku, a na początku 2027 roku powróci do celu na poziomie 2%.
- Jednocześnie prognoza średniorocznej inflacji CPI na 2026 rok została podniesiona do 2,5% z wcześniejszych 2,3%.
- Długoterminowe oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw pozostają dobrze zakotwiczone.
- Bank wskazał jednak, że presja kosztowa związana z wojną nadal przenosi się na ceny.
Ocena gospodarki
- Warunki na rynku pracy pozostają słabe, ale stabilne.
- Szacunki luki popytowej wskazują na nieco większą niewykorzystaną zdolność produkcyjną gospodarki niż wcześniej zakładano.
- Bank podkreślił, że poziom niepewności gospodarczej nadal pozostaje wysoki.
USDCAD (interwał H1)
W pierwszej reakcji na dane para USDCAD zareagowała niewielkim spadkiem, natomiast reakcja na decyzję nie jest znacząca. Para ma za sobą dość silne spadki, które przyspieszyły pod koniec czerwca i notowana jest poniżej EMA200 i EMA50, wskazując na przewagę podaży w krótkim terminie. Wskaźnik RSI znajduje sie blisko neutralnych poziomów, ale średnie na MACD przecięły się, co może wspierać próbę odbicia, w kierunku 1.41.
Źródło: xStation5
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