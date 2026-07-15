Przegląd rynkowy: Niższa inflacja PPI wspiera indeksy w USA 🔼 US100 zyskuje 0,5%

Najważniejsze wnioski Giełdowe indeksy w USA zyskują na fali wzrostu akcji technologicznych spółek, europejskie benchmarki radzą sobie słabiej

Dane o inflacji PPI z USA wypadły poniżej prognoz, a miesięczna dynamika wyraźnie spadła

Dolar amerykański nieznacznie traci, ale USDIDX utrzymuje się powyżej granicznego poziomu 100

Technologiczny sektor ponownie napędza wzrosty na światowych giełdach, podczas gdy inwestorzy próbują pogodzić bardzo mocny sezon wyników z rosnącym ryzykiem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. Uwaga rynku koncentruje się jednocześnie na wynikach spółek AI, cenach ropy oraz perspektywach polityki Fed po słabszych od oczekiwań danych o inflacji CPI. Odczyt danych PPI z USA wsparł wczorajsze dane CPI - ceny producentów okazały się niższe o 0,3% m/m, a r/r wzrost wypadł poniżej oczekiwań. Indeks Euro Stoxx 50 notowany jest płasko, a niemiecki DAX traci prawie 0,5% - europejskie akcje radzą sobie słabiej z uwagi na mniejszą wagę spółek tech i większą ekspozycję na przemysł, gdzie wyższe ceny nośników energii ciążą nastrojom.

Kontrakty na Nasdaq 100 rosną o 0,5%, a futures na S&P 500 zyskują 0,25%, wspierane przez bardzo mocne wyniki spółek z sektora półprzewodników.

Akcje ASML zyskują prawie 8% po podniesieniu prognoz sprzedaży oraz zapowiedzi zwiększenia produkcji maszyn do wytwarzania chipów AI.

SK Hynix rośnie o 9%, odrabiając wcześniejsze wzrosty notowane przez amerykańskie ADR-y producenta pamięci.

Ropa Brent drożeje trzeci dzień z rzędu i kosztuje około 85,6 USD za baryłkę po kolejnych amerykańskich atakach na cele w Iranie i zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej intensyfikacji działań militarnych.

Mimo napięć geopolitycznych ceny ropy pozostają wyraźnie poniżej wcześniejszych szczytów przekraczających 100 USD za baryłkę, a inwestorzy coraz większą uwagę kierują na sezon wyników spółek.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA rośnie nieznacznie o 1 pb do 4,60%, a podobny ruch obserwowany jest również na europejskim rynku długu.

Dolar pozostaje względnie stabilny, podczas gdy rynek praktycznie wyklucza podwyżkę stóp Fed na najbliższym posiedzeniu, nadal wyceniając wysokie prawdopodobieństwo ruchu we wrześniu.

Inflacja producencka (PPI) w USA niespodziewanie spadła o 0,3% m/m wobec oczekiwanego wzrostu o 0,1%, a roczna dynamika wyniosła 5,6%, poniżej prognoz na poziomie 6,2%. Jednocześnie inflacja bazowa PPI również wyhamowała bardziej od oczekiwań (4,7% r/r wobec prognozy 5,1%), podczas indeks NY Empire State wyraźnie pozytywnie zaskoczył wzrostem do 15 wobec 9 prognoz. US100, DE40 (interwał D1) Kontrakt na US100 rośnie w kierunki 30,000 punktów i notowany jest powyżej EMA50 (pomarańczowa linia), przy 29,960 piunktów. Inwestorzy kupują akcje związane z infrastrukturalną AI, co wspiera nastroje. Źródło: xStation5 Kontrakty terminowe na niemiecki indeks DAX lekko dziś spadają, testując strefę 25 000–25 100 pkt, w pobliżu wsparcia wyznaczanego przez 50-sesyjną średnią EMA (pomarańczowa linia). Źródło: xStation5

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