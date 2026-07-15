Wykres dnia: Co dalej z najsilniejszą walutą lipca? (15.07.2026)

Burzliwy pod kątem geopolitycznym początek lipca przyniósł umocnienie walut surowcowych (w tym gronie znajdziemy m.in. koronę norweską). Szczyt zestawienia G10 okupuje jednak – co może dla niektórych stanowić zaskoczenie – dolar nowozelandzki. Waluta umocniła się na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni o blisko 2,5% względem dolara

Co stoi za tak pokaźnym ruchem?

Fundamentalne, jak to przeważnie bywa, były działania banku centralnego. 8 lipca Bank Rezerw Nowej Zelandii podniósł główną stopę procentową o 25 pb., windując ją do poziomu 2,5%. Była to pierwsza podwyżka stóp w Nowej Zelandii od ponad trzech lat.

Kluczem była jednak nie tyle decyzja o podwyżce (która była przez rynki w dużej mierze wyceniana), a towarzysząca jej komunikacja.

Decyzja została podjęta przez komitet jednogłośnie. Na poprzednim posiedzeniu w maju doszło do podziału głosów 3-3, a szalę przechyliła dopiero nowa prezes, Anna Breman.

Główny ekonomista RBNZ, Paul Conway, zwrócił wyraźną uwagę na ryzyka proinflacyjne wynikające z eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.

Bank stwierdził w komunikacie, że "choć dalsze podwyżki stóp procentowych wydają się prawdopodobne na nadchodzących posiedzeniach, ich timing jest wysoce niepewny”.

Badania RBNZ sugerują, że po długim okresie podwyższonej inflacji, nowozelandzkie firmy są znacznie bardziej skłonne do natychmiastowego przerzucania kosztów na konsumentów i mniej chętne do obniżania cen, gdy koszty spadają.

W efekcie rynkowy scenariusz bazowy stanowi kolejna podwyżka już we wrześniu oraz kolejny ruch w górę w październiku bądź grudniu. To sprowadziłoby główną stopę procentową (cash rate) do poziomu 3%, który bank określa obecnie poziomem neutralnym.

Co przed nami?

Do września jeszcze sporo czasu.

W międzyczasie opublikowany zostanie raport inflacyjny za Q2. Konsensus zakłada istotny wzrost głównego wskaźnika, najprawdopodobniej w okolice 4%.

Po tym jak wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego wzrósł do najwyższego poziomu od 2021 r. (59,7), szczególnie interesujące mogą okazać się dane dot. produkcji.

Nie bez znaczenia będą również dane z Chin, największego partnera handlowego Nowej Zelandii, absorbującego blisko 25% całego eksportu kraju (głównie nabiał, mięso, drewno i owoce).

Silniejsze dane gospodarcze z Państwa Środka oznaczają przeważnie większe zapotrzebowanie na produkty importowane z Nowej Zelandii.

W tym kontekście zbyt dużym optymizmem nie napawają opublikowane dziś odczyty. Dynamika PKB spadła do najniższego poziomu od 2022 r. (+4,3% w ujęciu rocznym).

Azjatyckiemu gigantowi ciąży kryzys na rynku nieruchomości, słaby popyt wewnętrzny i spadek inwestycji (w dół o 5,7% r/r w pierwszym półroczu).

Kluczowa może okazać się oczywiście także i sama siła dolara, który wyczekuje na kolejne wieści z geopolitycznego frontu oraz wrześniową decyzję FOMC.

Rynek raczej nie spodziewa się podwyżki, uwaga skoncentruje się więc na komunikacji. Kevin Warsh pozostaje enigmatyczny, nadchodzące konferencje mogą przykuwać więc szczególną uwagę.

Analiza techniczna

Wykres 1: NZDUSD [D1] (08.07.2025 - 15.07.2026)

Źródło: xStation, 15.07.2026

Para NZDUSD wyłamała się z trendu spadkowego i obecnie testuje kluczowe poziomy wsparcia. Kurs przebił zniesienie Fibo 50 i znajduje się w okolicach 150-dniowej średniej kroczącej. Wzrostowe momentum sugeruje także wskaźnik MACD.

Wskaźnik siły względnej RSI osiągnął wartość 63,4, co poświadcza wyraźną przewagę rynkowych byków, a jednocześnie wskazuje, że rynek nie znajduje się jeszcze w strefie skrajnego wykupienia (powyżej 70).