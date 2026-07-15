Wykres dnia: Co dalej z najsilniejszą walutą lipca? (15.07.2026)

Burzliwy pod kątem geopolitycznym początek lipca przyniósł umocnienie walut surowcowych (w tym gronie znajdziemy m.in. koronę norweską). Szczyt zestawienia G10 okupuje jednak – co może dla niektórych stanowić zaskoczenie – dolar nowozelandzki. Waluta umocniła się na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni o blisko 2,5% względem dolara
Co stoi za tak pokaźnym ruchem?
Fundamentalne, jak to przeważnie bywa, były działania banku centralnego. 8 lipca Bank Rezerw Nowej Zelandii podniósł główną stopę procentową o 25 pb., windując ją do poziomu 2,5%. Była to pierwsza podwyżka stóp w Nowej Zelandii od ponad trzech lat.
Kluczem była jednak nie tyle decyzja o podwyżce (która była przez rynki w dużej mierze wyceniana), a towarzysząca jej komunikacja.
- Decyzja została podjęta przez komitet jednogłośnie. Na poprzednim posiedzeniu w maju doszło do podziału głosów 3-3, a szalę przechyliła dopiero nowa prezes, Anna Breman.
- Główny ekonomista RBNZ, Paul Conway, zwrócił wyraźną uwagę na ryzyka proinflacyjne wynikające z eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.
- Bank stwierdził w komunikacie, że "choć dalsze podwyżki stóp procentowych wydają się prawdopodobne na nadchodzących posiedzeniach, ich timing jest wysoce niepewny”.
- Badania RBNZ sugerują, że po długim okresie podwyższonej inflacji, nowozelandzkie firmy są znacznie bardziej skłonne do natychmiastowego przerzucania kosztów na konsumentów i mniej chętne do obniżania cen, gdy koszty spadają.
W efekcie rynkowy scenariusz bazowy stanowi kolejna podwyżka już we wrześniu oraz kolejny ruch w górę w październiku bądź grudniu. To sprowadziłoby główną stopę procentową (cash rate) do poziomu 3%, który bank określa obecnie poziomem neutralnym.
Co przed nami?
Do września jeszcze sporo czasu.
- W międzyczasie opublikowany zostanie raport inflacyjny za Q2. Konsensus zakłada istotny wzrost głównego wskaźnika, najprawdopodobniej w okolice 4%.
- Po tym jak wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego wzrósł do najwyższego poziomu od 2021 r. (59,7), szczególnie interesujące mogą okazać się dane dot. produkcji.
Nie bez znaczenia będą również dane z Chin, największego partnera handlowego Nowej Zelandii, absorbującego blisko 25% całego eksportu kraju (głównie nabiał, mięso, drewno i owoce).
- Silniejsze dane gospodarcze z Państwa Środka oznaczają przeważnie większe zapotrzebowanie na produkty importowane z Nowej Zelandii.
- W tym kontekście zbyt dużym optymizmem nie napawają opublikowane dziś odczyty. Dynamika PKB spadła do najniższego poziomu od 2022 r. (+4,3% w ujęciu rocznym).
- Azjatyckiemu gigantowi ciąży kryzys na rynku nieruchomości, słaby popyt wewnętrzny i spadek inwestycji (w dół o 5,7% r/r w pierwszym półroczu).
Kluczowa może okazać się oczywiście także i sama siła dolara, który wyczekuje na kolejne wieści z geopolitycznego frontu oraz wrześniową decyzję FOMC.
- Rynek raczej nie spodziewa się podwyżki, uwaga skoncentruje się więc na komunikacji. Kevin Warsh pozostaje enigmatyczny, nadchodzące konferencje mogą przykuwać więc szczególną uwagę.
Analiza techniczna
Wykres 1: NZDUSD [D1] (08.07.2025 - 15.07.2026)
Źródło: xStation, 15.07.2026
Para NZDUSD wyłamała się z trendu spadkowego i obecnie testuje kluczowe poziomy wsparcia. Kurs przebił zniesienie Fibo 50 i znajduje się w okolicach 150-dniowej średniej kroczącej. Wzrostowe momentum sugeruje także wskaźnik MACD.
Wskaźnik siły względnej RSI osiągnął wartość 63,4, co poświadcza wyraźną przewagę rynkowych byków, a jednocześnie wskazuje, że rynek nie znajduje się jeszcze w strefie skrajnego wykupienia (powyżej 70).
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