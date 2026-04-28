Bank Millennium zaczyna rok mocniej, niż zakładał rynek

Bank Millennium opublikował wyniki za I kwartał 2026 roku, które wypadły powyżej oczekiwań rynkowych i wpisują się w solidny początek sezonu wyników w sektorze bankowym, po wcześniejszym raporcie Alior Bank. Odczyt jest o tyle istotny, że pokazuje kondycję banku już w bardziej wymagającym otoczeniu niż w rekordowym 2025 roku.

Najważniejsze dane finansowe za I kwartał 2026 dla Bank Millennium:

Zysk netto: 300,8 mln zł (vs 179,3 mln zł rok wcześniej)

Zysk przed opodatkowaniem: 502,4 mln zł (vs 317,7 mln zł rok wcześniej)

Wynik odsetkowy: 1,39 mld zł (vs 1,4 mld zł rok wcześniej)

Wynik prowizyjny: 288,5 mln zł (vs 249,5 mln zł rok wcześniej)

Aktywa razem: 161,9 mld zł (vs 155,7 mld zł rok wcześniej)

Kapitał własny: 10,7 mld zł (vs 9,1 mld zł rok wcześniej)

Współczynnik wypłacalności: 17,57% (vs 15,11% rok wcześniej)

Zysk na akcję: 0,25 zł (vs 0,15 zł rok wcześniej)

Zysk netto wyniósł 300,8 mln zł wobec 179,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza wyraźną poprawę rok do roku oraz poziom wyższy od konsensusu analityków. Jednocześnie wynik przed opodatkowaniem wzrósł do 502,4 mln zł z 317,7 mln zł rok wcześniej, co wskazuje na istotną poprawę na poziomie operacyjnym.

Patrząc głębiej na strukturę wyników, widać obraz coraz bardziej typowy dla obecnej fazy cyklu. Wynik odsetkowy pozostaje bardzo wysoki, choć niższy niż przed rokiem, co jest naturalną konsekwencją niższych stóp procentowych względem poziomów obserwowanych przez większość 2025 roku. Jednocześnie pozytywnie wyróżnia się wynik prowizyjny, który rośnie rok do roku i pokazuje, że bank skutecznie dywersyfikuje źródła przychodów, stopniowo zmniejszając zależność od wyniku odsetkowego.

Podobnie jak w przypadku Alior Banku, bardzo dobrze wygląda jakość wyniku operacyjnego. Wysoki wynik brutto sugeruje, że podstawowa działalność banku generuje stabilne i powtarzalne dochody. Jednocześnie na poziomie netto nadal widoczny jest wpływ czynników zewnętrznych, w tym wyższych obciążeń podatkowych, które ograniczają skalę końcowego zysku mimo bardzo solidnych wyników operacyjnych.

Z szerszej perspektywy obecny kwartał dobrze pokazuje, w jakim miejscu znajduje się dziś sektor bankowy. Rok 2025 był okresem wyjątkowym, napędzanym przez bardzo korzystne otoczenie stóp procentowych i wysoką rentowność, dlatego jego powtórzenie w krótkim terminie jest mało prawdopodobne. Wyniki za początek 2026 roku pokazują już bardziej znormalizowany obraz, w którym banki nadal są rentowne i stabilne, ale muszą funkcjonować w warunkach niższych stóp procentowych oraz większych obciążeń fiskalnych.

Bilans banku pozostaje stabilny. Aktywa wzrosły do około 161,9 mld zł, a kapitały własne do 10,7 mld zł. Wskaźnik wypłacalności na poziomie powyżej 17% wskazuje na komfortową pozycję kapitałową i zdolność do absorbowania potencjalnych szoków. Jednocześnie rosnąca baza kapitałowa wspiera dalszy rozwój działalności w kolejnych kwartałach.

Wyniki Bank Millennium wpisują się w szerszy obraz sektora, w którym banki pozostają rentowne mimo mniej sprzyjającego otoczenia niż rok wcześniej. Dane za pierwszy kwartał 2026 roku sugerują stabilizację wyników na wysokim poziomie, przy jednoczesnym stopniowym wygaszaniu czynników, które wspierały rekordową rentowność w 2025 roku.

Źródło: xStation5