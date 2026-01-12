Banki USA startują z wynikami. Czego możemy się spodziewać? 📊

Nadchodzący sezon wyników sektora bankowego w USA

Sezon wyników finansowych w Stanach Zjednoczonych dopiero się rozpoczyna, a pierwsze raporty napłyną od największych banków. Po wyjątkowo udanym 2025 roku, kiedy sektor bankowy osiągnął niemal historyczne rekordy zysków i przychodów, rynki wchodzą w ten okres z wysokimi oczekiwaniami i dużą koncentracją na szczegółach. Miniony rok pokazał, że banki potrafią skutecznie łączyć kilka sprzyjających czynników jednocześnie. Silna aktywność w bankowości inwestycyjnej oraz doradztwie transakcyjnym zwiększała przychody z opłat, a rosnąca liczba fuzji i przejęć oraz wysokie obroty na rynkach kapitałowych napędzały wpływy z tradingu. Dochód odsetkowy netto, czyli różnica między odsetkami od kredytów a kosztami depozytów, pozostawał stabilny i stanowił solidną podstawę wzrostu wyników operacyjnych.

Po wzrostach akcji amerykańskich banków o 30–50% w 2025 roku, inwestorzy wchodzą w sezon wyników z dużymi oczekiwaniami. Wysoka baza porównawcza sprawia, że każde rozczarowanie może wywołać gwałtowną reakcję rynku, a przewyższenie prognoz wymaga nie tylko mocnych wyników, ale również jasnego i pozytywnego przekazu zarządów o perspektywach przychodów i rentowności. Konsensus rynkowy zakłada wzrost EPS o około 8% rok do roku oraz marżę odsetkową netto (NIM) na poziomie 2,40%. Co równie istotne wyniki takich banków jak JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs i Morgan Stanley dadzą pierwsze wskazówki co do kondycji amerykańskiego konsumenta.

Obecne trendy

Najbardziej widoczny trend w sektorze to dalszy wzrost przychodów z bankowości inwestycyjnej i tradingu. Banki obsługujące największe fuzje i przejęcia korzystają z rosnących opłat transakcyjnych, a udział tych segmentów w łącznych przychodach ma wciąż rosnąc.

Drugim kluczowym czynnikiem pozostaje net interest income, czyli dochód z odsetek netto. To różnica między odsetkami uzyskanymi dzięki kredytom, pożyczkom i inwestycjom a odsetkami wypłacanymi klientom z tytułu depozytów i innych zobowiązań. Stabilny i rosnący NII w 2025 roku wynikał z powiększającego się portfela kredytowego oraz korzystnych warunków rynkowych.

Trzeci trend to utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego. Pomimo rosnącego zadłużenia konsumentów i firm, banki utrzymują niskie wskaźniki kredytów niespłacanych na czas i solidne wskaźniki kapitałowe, co pozwala im bezpiecznie inwestować w strategiczne segmenty biznesowe.

Sentyment rynkowy

Obecnie inwestorzy pozostają pozytywnie nastawieni, choć zachowują ostrożność. Akcje największych banków, takich jak JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup i Wells Fargo, w ostatnich miesiącach wzrosły o kilkadziesiąt procent, zbliżając się do historycznych maksimów. Nawet niewielkie rozczarowanie wynikami może wywołać korektę cen akcji.

Konsensus wyników dla sektora bankowego

Analitycy oczekują, że w czwartym kwartale 2025 roku większość największych banków odnotuje wzrost przychodów i EPS w porównaniu z rokiem poprzednim. Napędzać go będą wyższe dochody z odsetek netto, rosnąca aktywność w bankowości inwestycyjnej oraz utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego. Wysoka baza porównawcza oznacza jednak, że przewyższenie oczekiwań wymaga solidnych wyników operacyjnych i klarownego komunikatu zarządów.

Co nam pokażą poszczególne banki?

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase jest uważany za barometr całego sektora bankowego. Konsensus rynkowy wskazuje EPS na poziomie około 4,91 USD przy przychodach szacowanych na 46,17 mld USD. Bank ma solidną pozycję zarówno w bankowości inwestycyjnej, jak i w działalności detalicznej, co sprawia, że jego wyniki są szczególnie uważnie śledzone. Wzrost wyników będzie wspierany przez stabilny dochód odsetkowy netto oraz aktywność w tradingu i fuzjach i przejęciach. Analiza kosztów i efektywności operacyjnej pokazuje, że JPMorgan potrafi utrzymywać wysoki poziom rentowności nawet przy dużej zmienności rynkowej. Kluczowe będą też komunikaty zarządu o przyszłych planach kredytowych i strategii inwestycyjnej, które mogą wpłynąć na reakcję rynku.

Bank of America

Bank of America jest jednym z największych beneficjentów wzrostu NII w 2025 roku, a konsensus przewiduje EPS na poziomie 0,96 USD przy przychodach 27,55 mld USD. Bank wciąż koncentruje się na rozwoju segmentu bankowości korporacyjnej i handlowej, a wzrost liczby transakcji w tych obszarach ma znaczący wpływ na przychody. Poprawa efektywności operacyjnej, w tym redukcja kosztów administracyjnych i cyfryzacja procesów, zwiększa prawdopodobieństwo przekroczenia prognoz. Inwestorzy będą też uważnie przyglądać się jakością portfela kredytowego, ponieważ jego stabilność jest kluczowa w przypadku potencjalnej podwyżki stóp procentowych lub zmienności gospodarczej.

Citigroup

Citigroup to bank, który wciąż przechodzi proces transformacji, a nadchodzący kwartał będzie pierwszym poważnym testem skuteczności tej strategii. Konsensus przewiduje EPS około 1,78 USD i przychody na poziomie 20,55 mld USD. Wzrost wyników będzie wspierany przez rozwój bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa korporacyjnego, które stają się coraz większym źródłem przychodów. Ważne będzie również utrzymanie wysokich marż w strategicznych segmentach działalności, a inwestorzy zwrócą uwagę na zdolność banku do łączenia stabilnego dochodu z inwestycjami w nowe technologie i produkty.

Wells Fargo

Wells Fargo prognozuje EPS na poziomie 1,66 USD przy przychodach 21,6 mld USD. Po okresie odbudowy i poprawy efektywności operacyjnej bank koncentruje się teraz na stabilnym wzroście przychodów z opłat transakcyjnych i usług dla klientów detalicznych. Utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego jest tutaj kluczowe, ponieważ nawet niewielki wzrost ryzyka kredytowego mógłby osłabić wyniki. Dodatkowo inwestorzy będą śledzić działania banku w zakresie cyfryzacji usług i poprawy doświadczenia klienta, które mogą zwiększyć przychody w średnim okresie.

Goldman Sachs

Goldman Sachs może utrzymać EPS zbliżony do ubiegłorocznego poziomu, konsensus przewiduje 11,62 USD przy przychodach 14,5 mld USD. Bank wciąż korzysta z wysokiej bazy porównawczej, ale jego pozycja w bankowości inwestycyjnej i wealth management daje szansę na dalszy wzrost przychodów w segmencie prowizji i opłat. Kluczowe będą wyniki z tradingu oraz wpływ transakcji M&A na przychody, a także komunikaty zarządu dotyczące strategii inwestycyjnej i dywidendowej, które mogą wpłynąć na postrzeganie banku przez inwestorów.

Morgan Stanley

Morgan Stanley spodziewa się wzrostu EPS o około 8% rok do roku do poziomu 2,41 USD przy przychodach 17,72 mld USD. Stabilne dochody z wealth management oraz mocny segment inwestycyjny pozwalają bankowi utrzymać stabilną dynamikę wyników. Dodatkowo bank stawia na rozwój usług cyfrowych i zarządzanie aktywami, co może zwiększyć przychody z prowizji. Efektywność operacyjna, kontrola kosztów oraz stabilny portfel kredytowy zwiększają szanse na spełnienie, a nawet przewyższenie oczekiwań inwestorów.

Kluczowe Wnioski

Wyniki poszczególnych banków, takich jak JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs i Morgan Stanley, pozwolą ocenić kondycję konsumentów, tempo wzrostu pożyczek oraz nastroje rynkowe.

Analiza efektów bankowości inwestycyjnej, tradingu i doradztwa korporacyjnego wskaże, które banki najlepiej wykorzystują sprzyjające warunki rynkowe.

Utrzymanie wysokiej jakości portfela kredytowego oraz efektywności operacyjnej będzie kluczowe dla możliwości przewyższenia prognoz i stabilności wyników w dłuższym okresie.







