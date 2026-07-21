Bitcoin przekracza ważny poziom oporu - co dalej?

Bitcoin notuje wzrost powyżej 66 tys. USD, a dane o aktywności funduszy ETF wskazują na bardzo powolny powrót do trendu akumulacji, po kilku tygodniach niemal nieustannych sprzedaży. Co istotne cena pokonała okolice 65 tys. dolarów i notuje skok powyżej 50-sesyjnej wykładniczej średniej EMA50.

Co ciekawe jednocześnie obserwujemy wyraźny wzrost aktywności zakupowej na rynku metali szlachetnych, co może świadczyć o powrocie do negatywnie skorelowanych z dolarem (i silnie wyprzedawanych w ostatnich miesiącach) aktywów. Istotnym wsparciem dla Bitcoina są obecnie okolice 64 - 65 tys. USD oraz 57 tys. USD (poprzednie reakcje cenowe)

Co widzi Glassnode?

Bitcoin przeszedł w fazę konsolidacji po odbiciu z poziomów poniżej 58 000 USD. Według Glassnode trend wzrostowy nadal się utrzymuje, jednak jego dynamika zaczyna słabnąć, a relatywnie niskie obroty na rynku spot sugerują, że inwestorzy wciąż szukają mocniejszego potwierdzenia trwałości odbicia. Jednocześnie pozycjonowanie na rynku instrumentów pochodnych staje się mniej defensywne. Rośnie otwarta liczba pozycji w kontraktach futures i opcjach, inwestorzy na rynku perpetual futures ponownie są netto po długiej stronie, a popyt na zabezpieczenie przed spadkami maleje. Glassnode podkreśla jednak, że odbudowa dźwigni finansowej przebiega ostrożnie, ponieważ stawki finansowania pozostają niskie i nie wskazują jeszcze na przegrzanie rynku.

Analitycy zwracają uwagę, że presja sprzedażowa ze strony inwestorów instytucjonalnych może słabnąć. Wskazują na odbudowę napływów do amerykańskich ETF-ów spot oraz powrót części inwestorów ETF w okolice progu rentowności. Jednocześnie ogólne przepływy kapitału pozostają ostrożne, co widać po spadku miesięcznej zrealizowanej kapitalizacji.

Największym ryzykiem pozostaje jednak zmieniająca się struktura inwestorów. Coraz większą część kapitału stanowią krótkoterminowi uczestnicy rynku, którzy szybciej reagują na zmiany ceny i pogorszenie momentum. Oznacza to, że Bitcoin nadal ma wsparcie ze strony inwestorów długoterminowych i wysokiej rentowności rynku, ale kolejne wzrosty lub spadki mogą być bardziej gwałtowne. Glassnode ocenia, że rynek pozostaje odporny, lecz staje się coraz bardziej wrażliwy na osłabienie trendu i ponowny wzrost presji podażowej. Firma zaznacza również, że sprzedaż ze stratą przez długoterminowych posiadaczy wyhamowała, ale nadal brakuje jednoznacznego potwierdzenia, że Bitcoin utworzył trwałe dno.

Bitcoin (wykres, interwał D1)

Jeśli z poziomów 66 - 70 tys. USD uruchomiony zostałby impuls spadkowy, kolejny (trzeci) spadkowy impuls mógłby w teorii spraowdzić cenę do ok. 45 tys. USD. Widzimy, że również zimą, jak i w kwietniu cena wracał powyżej EMA50 nim spadła.

Źródło: xStation5