Bitcoin spada 3% do 68 tys. USD 🚩Panika blisko kryptowalut?

Bitcoin spada dziś do ok. 68 tys. USD najniższego poziomu od końca marca, a wskaźniki techniczne wskazują na przytłaczającą przewagę sprzedających. Największa kryptowaluta rozpocznyna historycznie słaby sezon letni od mocnych spadków, które pociągają ze sobą Ethereum oraz inne mniejsze kryptowaluty. Wczoraj rynek mierzył się z negatywną informacją o sprzedaży Bitcoina przez Strategy (MSTR.US) - pierwszy raz od 2022 roku.

Cena Bitcoina zdradza słabość, a patrząc na interwał dzienny obserwujemy wybicie dołem z formacji trójkąta. Taki scenariusz mógłby sugerować istotne ryzyko presji "na południe" w kierunku lokalnego dołka przy 60 tys. USD. Wybicie poniżej tego poziomu uprawdopodobniłoby cofnięcie w stronę nawet 40 tys. USD, gdzie obserwujemy kluczowe poziomy on-chain takie jak Realized Price czy tzw. "delta" powyższej.

Jeśli korekta miałaby powtórzyć scenariusz 1:1, minimum wypadłoby w pobliżu 45 - 47 tys. USD za kryptowalutę i mogłoby stać się to przed końcem czerwca. Z drugiej strony już obecnie wskaźnik RSI wskazuje poziomy bliskie wyprzedania przy 37. Historycznie 'dołki' na interwale tygodniowym miały miejsce na poziomach dużo niższych - w roku 2022 przy RSI bliskim 20, choć wiosną 2020 były to okolice 34.

