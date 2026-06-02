Bitcoin spada 3% do 68 tys. USD 🚩Panika blisko kryptowalut?

Bitcoin spada dziś do ok. 68 tys. USD najniższego poziomu od końca marca, a wskaźniki techniczne wskazują na przytłaczającą przewagę sprzedających. Największa kryptowaluta rozpocznyna historycznie słaby sezon letni od mocnych spadków, które pociągają ze sobą Ethereum oraz inne mniejsze kryptowaluty. Wczoraj rynek mierzył się z negatywną informacją o sprzedaży Bitcoina przez Strategy (MSTR.US) - pierwszy raz od 2022 roku.
Bitcoin (interwał D1, W1)
Cena Bitcoina zdradza słabość, a patrząc na interwał dzienny obserwujemy wybicie dołem z formacji trójkąta. Taki scenariusz mógłby sugerować istotne ryzyko presji "na południe" w kierunku lokalnego dołka przy 60 tys. USD. Wybicie poniżej tego poziomu uprawdopodobniłoby cofnięcie w stronę nawet 40 tys. USD, gdzie obserwujemy kluczowe poziomy on-chain takie jak Realized Price czy tzw. "delta" powyższej.
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Jeśli korekta miałaby powtórzyć scenariusz 1:1, minimum wypadłoby w pobliżu 45 - 47 tys. USD za kryptowalutę i mogłoby stać się to przed końcem czerwca. Z drugiej strony już obecnie wskaźnik RSI wskazuje poziomy bliskie wyprzedania przy 37. Historycznie 'dołki' na interwale tygodniowym miały miejsce na poziomach dużo niższych - w roku 2022 przy RSI bliskim 20, choć wiosną 2020 były to okolice 34.
Źródło: xStation5
US Open: Wall Street traci impet. AI i Bliski Wschód chłodzą nastroje
Ropa w zawieszeniu, rynek liczy na dyplomację
Stopy procentowe w Polsce: czy w 2026 czekają nas podwyżki?
PILNE: Stopy w Polsce bez zmian
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.