Ropa w zawieszeniu, rynek liczy na dyplomację

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek, korygując część wcześniejszych wzrostów. W okolicach otwarcia sesji USA, kurs ropy Brent oscyluje między 94$ a 95$.
Spadek cen był reakcją na nadzieje dotyczące ograniczonej deeskalacji napięć w Libanie oraz deklaracje Donalda Trumpa, który zasugerował, że porozumienie z Iranem może zostać osiągnięte w ciągu najbliższego tygodnia. Jednocześnie prezydent USA przyznał, że w rozmowach pojawiły się komplikacje - jednak bez podawania szczegółów.
Rynek ropy pozostaje wrażliwy na każdy komunikat dotyczący Iranu, który nie zawsze jest możliwy do natychmiastowej weryfikacji. Co ważne, nawet całkowita i natychmiastowa deeskalacja konfliktu nie usuwa więc podstawowego ryzyka podażowego, które utrzymuje ceny surowca na podwyższonych poziomach. Rynek jednak pozostaje zdeterminowany w wycenianiu scenariuszy spadków cen ropy.
Dodatkowym elementem niepewności jest możliwy powrót politycznej dyskusji w USA o zakazie eksportu ropy lub produktów rafineryjnych. Analitycy Barclays oceniają, że wraz ze zbliżaniem się wyborów w połowie kadencji temat ten może częściej pojawiać się w debacie publicznej, nawet jeśli administracja Trumpa pozostaje przeciwna takiemu rozwiązaniu.
Według Barclays zakaz eksportu byłby dla rynku energii rozwiązaniem bardziej szkodliwym niż sama ropa po 100 dolarów za baryłkę, ponieważ uderzyłby w rafinerie i segment infrastruktury energetycznej.
OIL (D1)
Ropa ponownie spadła do dolnego ograniczenia coraz wyraźniejszego, szerokiego kanału cenowego między 115$ a 86$. Średnie EMA wciąż wskazują momentum wzrostowe, RSI pozostaje w okolicy 43. Silnym wsparciem okazała się średnia EMA100, która zatrzymała kurs wyraźnie powyżej FIBO 61,8. Dołek powyżej minimum z połowy kwietnia wskazuje na to, że pod względem technicznym, napięcie jest wyższe niż może na to wskazywać powierzchowne spojrzenie na wykres. Źródło: xStation5
