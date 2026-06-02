PILNE: Raport JOLTS z bardzo mocnym odczytem!

Bieżący odczyt (Dane za kwiecień)

Aktualny wynik: 7,618 mln wakatów

Prognoza rynkowa: 6,866 mln wakatów

Poprzednia wartość: 6,866 mln wakatów

Dlaczego ten raport jest ważny

Raport JOLTS jest powszechnie uważany za jeden z najważniejszych i najbardziej miarodajnych wskaźników kondycji makroekonomicznej w USA, a jego znaczenie wynika z kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim jest to jedno z ulubionych narzędzi analitycznych Rezerwy Federalnej (Fed). W przeciwieństwie do stopy bezrobocia, która jest wskaźnikiem opóźnionym i reaguje dopiero w zaawansowanej fazie kryzysu, liczba wakatów ma charakter wyprzedzający – odzwierciedla realne, bieżące intencje oraz plany wydatkowe pracodawców. Ponadto raport pozwala zestawić liczbę dostępnych ofert z liczbą osób poszukujących zatrudnienia.

Potężne zaskoczenie na amerykańskim rynku pracy

Najnowsza publikacja raportu JOLTS za kwiecień, wydana drugiego czerwca 2026 roku, przyniosła gigantyczne zaskoczenie, ponieważ liczba otwartych procesów rekrutacyjnych w USA wystrzeliła do poziomu aż 7,618 mln wakatów. Konsensus rynkowy oraz poprzedni odczyt były idealnie zbieżne i zakładały wynik na poziomie 6,866 mln ofert, co oznacza, że faktyczna liczba dostępnych miejsc pracy okazała się wyższa od prognoz o ponad 750 tysięcy..

Dla Rezerwy Federalnej ten wyprzedzający wskaźnik stanowi absolutny zwrot akcji i potężny impuls proinflacyjny. Tak drastyczny wzrost liczby ofert pracy w stosunku do liczby bezrobotnych automatycznie rodzi obawy o powrót silnej presji płacowej, gdyż firmy będą zmuszone licytować się o pracowników wyższymi pensjami. W efekcie odczyt na poziomie 7,618 mln stawia Fed w trudnym położeniu i działa mocno jastrzębio. Może to zmusić bankierów centralnych do porzucenia planów rychłych obniżek stóp procentowych lub utrzymać koszty pieniądza na restrykcyjnym poziomie przez znacznie dłuższy czas, do czego rynki finansowe muszą się teraz gwałtownie dostosować.

Źródło: xStation5