Bitcoin spada do 110 tys. USD 📉Rynek koncentruje się na Ethereum?

Bitcoin traci dziś na wartości, spadając do 110 tys. dolarów, ponieważ realizacja zysków obniża cenę głównej kryptowaluty, przy znacznie słabszym napływie środków do amerykańskich ETF-ów. Inwestorzy koncentrują się bardziej na Ethereum, drugiej co do wielkości kryptowalucie, gdzie wolumen i aktywność w amerykańskich ETF-ach są obecnie znacznie większe niż w przypadku Bitcoina, co sygnalizuje, że apetyt na ryzyko na rynku kryptowalut nie osłabł, a wręcz przeciwnie, przesunął się w stronę bardziej „ryzykownych” kryptowalut, nie tylko BTC. Taka dynamika jest zgodna z historycznymi wzorcami hossy kryptowalut, gdzie inwestorzy na późniejszych etapach 'zdradzali' coraz większą skłonność do ryzyka.

BITCOIN

Cena testuje dziś dolne pasmo spadkowego kanału cenowego, w pobliżu 110 tys. dolarów. Krótkoterminowy trend sygnalizuje osłabienie nastrojów na największej kryptowalucie.

Źródło: xStation5

Podczas gdy Bitcoin spada (choć względem 00:00 zyskuje śladowe 0,2%), Ethereum rośnie ponad 3%, jednak cena ETH również spadła o prawie 8% od historycznego maksimum.

Źródło; xStation5