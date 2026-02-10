🚨Bitcoin spada do 69 tys. USD📉Scenariusz korekty 1:1?

Bitcoin spada dziś do 69 tys. USD i patrząc na wykres możemy doszukać się pewnych podobieństw między impulsem spadkowym z końca października, gdy cena spadła z ok. 112 tys. USD do ok. 80 tys. USD, a ostatnim - z poziomu 97 tys. USD do 60 tys. USD.
- Zakładając, że scenariusz 1:1 powtórzy się nie tylko jako 'korekta', ale także jako odbicie i konsolidacja następująca po niej, moglibyśmy oczekiwać, że właśnie poziom 72 - 73 tys. USD będzie istotnym poziomem oporu (podobnie ok. 20% wzrósł z 80 tys. USD w listopadzie do 97 tys. USD na początku roku 2026).
- Jeśli podobny czas miałby minąć do kolejnego impulsu cenowego (być może spadkowego), moglibyśmy oczekiwać kolejnego skoku zmienności BTC dopiero w kwietniu tego roku. Jeśli kolejny impuls miałby mieć 1:1 identyczny zasięg, cena BTC mogłaby spaść do ok. 49 tys. USD - z okolic 72 tys. USD.
- Tymczasem wskaźnik RSI odbił z ekstremalnie wyprzedanych poziomów w okolicach 18 i obecnie wynosi niespełna 32. By odwrócić spadkowe momentum Bitcoin potrzebowałby wrócić powyżej 80 tys. USD, ale silny opór w pobliżu 72 - 73 tys. USD sugeruje, że rynek pozostaje bardzo ostrożny i wciąż 'przestraszony'.
Bitcoin (interwał D1)
Źródło: xStation5
