Bitcoin spada poniżej 112 tys. USD 📉Ethereum traci 3%

Najważniejsze wnioski Po dynamicznym odreagowaniu wyprzedaży kryptowaluty wznawiają spadki

Wieloryb powiązany z dużą pozycją krótką otwartą w piątek, przed ogłoszeniem Trumpa, buduje dużą, krótką pozycję na BTC

Nastroje na Wall Street słabną; Chiny wezwały USA do zmiany polityki handlowej

Dziś sektor finansowy otwiera sezon wyników spółek amerykańskich; zmienność rynków może wzrosnąć

Cena Bitcoina spada z powrotem w okolice 111 tys. USD i korekta wygląda tak, jakby niedźwiedzie miały 'apetyt' na przetestowanie ostatnich minimów, przy 108 tys. USD. Nastroje Wall Street słabną, a dodatkowo adres wieloryba 0xb317, który zasłynął 192 mln USD zakładem na spadki cen BTC, otwartym tuż przed piątkowym tweetem Trumpa, otworzył krótką pozycję wartą 163 mln USD, która obecnie notuje ok. 5 mln USD niezrealizowane zysku; cena likwidacji wynosi 125,5 tys. USD. Fakt ten daje rynkowi powody do spekulacji wokół potencjalnego 'insider tradingu' w wykonaniu adresu 0xb317. Źródło: xStation5 Ethereum spada poniżej kluczowego poziomu 4000 USD i nie zdołało wzbić siępowyżej EMA50 oraz trwale wznowić momentum wzrostowego. Kluczowe wsparcie to obecnie 3600 USD (EMA200). Źródło: xStation5 Z funduszy ETF obserwujemy odpływy, a szczególnie negatywne rozczarowanie stanowi Ethereum, z którego wczoraj odpłynęło prawie 380 mln USD netto. Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Źródło: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

