Kawa rośnie 5% i przebija 400 centów za funta

Skok Ceny i Rekordy: Kawa Arabica skoczyła o 5%, przebijając poziom 400 centów za funt po raz pierwszy od września.
Wąskie Gardła Podaży: Wzrost napędzany jest obawami o susze w Brazylii (ryzyko La Niña) w kluczowym okresie kwitnienia oraz spadkiem zapasów ICE do 1,5-rocznego minimum.
Techniczny Opór: Cena wybiła kluczowy opór techniczny, kierując się obecnie w stronę silnej strefy podażowej w zakresie 420–430 centów.
Kawa zyskuje dzisiaj niemal 5%, przekraczając poziom 400 centów, pierwszy raz od 17 września. Silne wzrosty miały miejsce już podczas wczorajszej sesji, motywowane obawami dotyczącymi małej ilości opadów w Brazylii, które w kluczowym okresie kwitnięcia drzewek mogą spowodować wyraźny spadek perspektyw produkcji w przyszłym sezonie. Warto również zwrócić uwagę na spadek zapasów kawy na ICE do najniższych poziomów od 1,5 roku. Stany Zjednoczone w dalszym ciągu unikają kupowania brazylijskiej kawy ze względu na obowiązywanie 50% ceł. W zeszłym miesiącu NOAA z USA wskazała, że prawdopodobieństwo wystąpienia silnego zjawiska La Nina wzrosło do 71%. Zjawisko to w najbliższych miesiącach może spowodować susze w Brazylii, które w jeszcze większym stopniu mogą ograniczyć zbiory w przyszłym sezonie Cena Arabiki rośnie dzisiaj o ok. 5%, wybijając opór przy zniesieniu 23.6 ostatniej fali wzrostowej. Silna strefa podażowa znajduje się w zakresie 420-430 centów za funta. Nieco powyżej 430 za funta znajdują się historyczne szczyty zanotowane w lutym.
