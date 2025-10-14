Kawa rośnie 5% i przebija 400 centów za funta

Kawa zyskuje dzisiaj niemal 5%, przekraczając poziom 400 centów, pierwszy raz od 17 września. Silne wzrosty miały miejsce już podczas wczorajszej sesji, motywowane obawami dotyczącymi małej ilości opadów w Brazylii, które w kluczowym okresie kwitnięcia drzewek mogą spowodować wyraźny spadek perspektyw produkcji w przyszłym sezonie. Warto również zwrócić uwagę na spadek zapasów kawy na ICE do najniższych poziomów od 1,5 roku. Stany Zjednoczone w dalszym ciągu unikają kupowania brazylijskiej kawy ze względu na obowiązywanie 50% ceł. W zeszłym miesiącu NOAA z USA wskazała, że prawdopodobieństwo wystąpienia silnego zjawiska La Nina wzrosło do 71%. Zjawisko to w najbliższych miesiącach może spowodować susze w Brazylii, które w jeszcze większym stopniu mogą ograniczyć zbiory w przyszłym sezonie

Cena Arabiki rośnie dzisiaj o ok. 5%, wybijając opór przy zniesieniu 23.6 ostatniej fali wzrostowej. Silna strefa podażowa znajduje się w zakresie 420-430 centów za funta. Nieco powyżej 430 za funta znajdują się historyczne szczyty zanotowane w lutym.