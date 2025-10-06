Bitcoin testuje historyczne rekordy przy 125 tys. USD📈Ethereum rośnie ponad 3%

- Bitcoin notuje ponad 1% wzrost i zbliża się do 125 tys. USD
- Ethereum zyskuje blisko 3,5% i przekracza 4500 USD; najwyżej 18 września
- Umacniający się dolar nie zatrzymuje wzrostów
Kryptowaluty dziś notują wzrosty, a najnowsza analiza CryptoQuant wskazuje na rosnący popyt na Bitcoina, oraz coraz mniejszy udział niezrealizowanych zysków wśród inwestorów, ograniczający presję sprzedażową. Jednym z głównych czynników wspierających ten trend jest popyt na rynku spot, który rośnie od lipca i obecnie osiąga tempo przekraczające 62 000 BTC miesięcznie. Taka ekspansja uznawana jest za warunek konieczny dla rozpoczęcia większych wzrostów podobne zjawisko obserwowano pod koniec 2020, 2021 i 2024 roku.
Również duże portfele (tzw. “wieloryby”) również przyczyniają się do wzrostu popytu. Ich łączne zasoby rosną obecnie w tempie 331 000 BTC rocznie, wobec 255 000 BTC w IV kwartale 2024 i 238 000 BTC na początku IV kwartału 2020 roku.Dane wskazują, że akumulacja pozostaje powyżej długoterminowego trendu i jest daleka od poziomów sugerujących wyczerpanie zakupów. Sytuacja ta stanowi też kontrast w stosunku do roku 2021, kiedy saldo wielorybów spadło o około 197 000 BTC. Dane on-chain CryptoQuant wskazują, że presja spadkowa po stronie dużych adresów osłabła.
Napływy netto do kryptowalut rosną, a dodatkowo popyt instytucjonalny za pośrednictwem amerykańskich ETF-ów również może mieć wpływ na rynek w nadchodzących miesiącach. W tym samym kwartale ubiegłego roku fundusze ETF zwiększyły zasoby o 213 000 BTC (71%.r/r).
Ethereum (interwał D1)
Cena ETH rośnie dziś do poziomów niewidzianych od drugiej połowy września i jeśli miałaby wyrównać rekordy z tego roku, celem wydaje się ok. 4800 USD.
