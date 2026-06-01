🚨 Bitcoin traci 3% i spada najniższego poziomu od 13 kwietnia

Bitcoin cofa się dziś do niespełna 72 tys. USD, a na interwale dziennym widzimy, że wskaźnik RSI osiągnął już poziom bliski "wyprzedaniu" przy 32.6. Z drugiej strony historyczne "dołki" osiągane były zwykle przy RSI wielokrotnie niższym, niż obecne co wyraźnie pokazuje, że jeśli mamy doczynienia z kolejną falą spadkową - może być za wcześniej, by oczekiwać jej "uspokojenia". Dane on-chain wskazują, że wieloryby wstrzymały akumulację Bitcoina, co historycznie poprzedzało słabość kryptowaluty w bessach

Według cyklu halvingowego, potencjalny dołek cenowy BTC mógłby osiągnąć na początku jesieni 2026 roku

Sezonowo okres letni jest słaby dla rynku kryptowalut - Bitcoin cofa się dziś mimo rekordowych wzrostów na rynkach akcji

Wraz z kryptowalutami słabo radzą sobie też metale szlachetne, które reagują na zmianę oczekiwań co do inflacji i polityki banków centralnych na nieco bardziej jastrzębie, względem sytuacji na przełomie 2025 i 2026 roku Bitcoin (interwał D1) Źródło: xStation5 Patrząc na interwał godzinowy, widzimy, że Bitcoin notowany jest w spadkowym kanale cenowym, a obecnie znajduje się mniej więcej w połowie jego zakresu. Kluczowe wsparcie przebiega w pobliżu 67 tys. USD i 60 - 61 tys. USD. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.