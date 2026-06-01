Komentarz Giełdowy: RPP przed bezpieczną decyzją. Konsumpcja i przemysł wspierają stabilizację gospodarki

Jutrzejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej zapada w otoczeniu makroekonomicznym, które pozostaje relatywnie komfortowe z punktu widzenia banku centralnego. Najnowsze dane z polskiej gospodarki wskazują bowiem na utrzymanie solidnego tempa wzrostu przy jednoczesnym wyraźnym wyhamowaniu presji inflacyjnej, co w praktyce znacząco ogranicza potrzebę podejmowania zdecydowanych działań w krótkim terminie.

W pierwszym kwartale 2026 roku polska gospodarka urosła o 3,5% rok do roku, nieznacznie przekraczając oczekiwania rynkowe. Choć skala pozytywnego zaskoczenia nie była duża, to sama struktura wzrostu niesie istotne implikacje dla polityki pieniężnej. Kluczowym motorem pozostaje konsumpcja prywatna, która w dalszym ciągu odpowiada za większość aktywności gospodarczej. Taki układ sugeruje, że gospodarstwa domowe pozostają w relatywnie dobrej kondycji finansowej, a wzrost dochodów oraz stabilna sytuacja na rynku pracy przekładają się na utrzymującą się skłonność do wydatków.

Z perspektywy RPP jest to czynnik o ambiwalentnym charakterze. Z jednej strony silna konsumpcja wspiera wzrost gospodarczy i ogranicza ryzyko wyraźniejszego spowolnienia. Z drugiej jednak stanowi potencjalne źródło presji inflacyjnej, szczególnie w sytuacji, gdy popyt krajowy pozostaje głównym filarem wzrostu. Na tym etapie dane nie wskazują jednak, aby konsumpcja generowała nadmierne nierównowagi, co pozwala Radzie zachować większą elastyczność w ocenie dalszych kroków.

Na uwagę zasługuje również sytuacja w przemyśle, który jeszcze niedawno pozostawał jednym z najsłabszych ogniw krajowej gospodarki. Obecnie widać wyraźne oznaki stabilizacji, a nawet stopniowej poprawy. Choć trudno mówić o pełnoprawnej fazie ekspansji, to sektor przemysłowy relatywnie dobrze radzi sobie z wcześniejszymi szokami podażowymi oraz słabszym otoczeniem zewnętrznym. W praktyce oznacza to zmniejszenie ryzyka, że przemysł będzie w najbliższych kwartałach istotnie ciążył dynamice PKB.

W szerszym ujęciu poprawa w przemyśle, w połączeniu z solidnym popytem konsumpcyjnym, buduje obraz gospodarki bardziej zrównoważonej niż jeszcze kilka miesięcy temu. To istotna zmiana jakościowa, ponieważ zmniejsza wrażliwość wzrostu na pojedyncze czynniki i zwiększa odporność na ewentualne pogorszenie koniunktury globalnej.

Kluczowym elementem układanki pozostaje jednak inflacja, która w ostatnich miesiącach wyraźnie zmienia narrację wokół polityki pieniężnej. Majowy odczyt CPI na poziomie 3,1% rok do roku był zdecydowanie niższy od oczekiwań, stanowiąc jedno z większych pozytywnych zaskoczeń w ostatnim czasie. Co szczególnie istotne, spadek dynamiki cen nastąpił pomimo wcześniejszych obaw związanych ze wzrostem cen ropy naftowej i potencjalnym przełożeniem kosztów energii na ceny konsumenckie.

Taki obraz sugeruje, że mechanizm transmisji szoków kosztowych do inflacji pozostaje obecnie ograniczony, a presja cenowa jest słabsza, niż zakładała część prognoz. W praktyce oznacza to, że inflacja znajduje się pod relatywnie dobrą kontrolą, nawet jeśli nadal pozostaje powyżej poziomów obserwowanych na początku roku. Dla RPP jest to sygnał, że dotychczasowe nastawienie polityki pieniężnej przynosi oczekiwane efekty i nie wymaga natychmiastowej korekty.

W tym kontekście scenariusz utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie wydaje się w zasadzie przesądzony. Rada znajduje się w komfortowej sytuacji, w której nie jest zmuszona reagować ani na gwałtowne przyspieszenie inflacji, ani na wyraźne pogorszenie aktywności gospodarczej. Taki układ sprzyja przyjęciu strategii wyczekiwania i dalszego monitorowania napływających danych.

Nie oznacza to jednak, że ryzyka zniknęły. Inflacja, mimo ostatniego pozytywnego zaskoczenia, pozostaje wyższa niż na początku roku, a otoczenie zewnętrzne nadal generuje istotne źródła niepewności. W szczególności ceny surowców energetycznych oraz sytuacja na globalnych rynkach mogą w kolejnych miesiącach wpływać na ścieżkę inflacji w sposób trudny do przewidzenia. Dodatkowo utrzymująca się siła konsumpcji może w pewnym momencie ponownie zacząć podbijać presję popytową.

W efekcie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie przez RPP relatywnie restrykcyjnej retoryki, nawet przy braku zmian parametrów polityki pieniężnej. Rada będzie chciała zachować wiarygodność w walce z inflacją, jednocześnie pozostawiając sobie przestrzeń do reakcji w przypadku ewentualnego odwrócenia pozytywnych trendów.

Z punktu widzenia rynku oznacza to utrzymanie krótkoterminowej stabilizacji, przy jednoczesnym odsunięciu w czasie oczekiwań dotyczących potencjalnych zmian stóp procentowych. Inwestorzy będą w najbliższych tygodniach koncentrować się przede wszystkim na kolejnych odczytach inflacyjnych oraz sygnałach płynących z gospodarki realnej, które pozwolą ocenić, czy obecne wyhamowanie presji cenowej ma charakter trwały.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB