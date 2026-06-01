PILNE: Dane dot. przemysłu w USA powyżej oczekiwań

Dane ISM PMI dla sektora przemysłowego za maj (54,0) znalazły się istotnie powyżej oczekiwań (53,0) oraz poziomu z kwietnia (52,7). Sięgnęły także najwyższego poziomu od maja 2022 r. Co warte odnotowania w kontekście inflacyjnym, nieoczekiwanie spadł wskaźnik ISM Prices Paid, dot. cen zakupowych (z 84,6 do 82,1). Wciąż pozostaje jednak na bardzo wysokich historycznie poziomach.

W górę zaskoczyły za to dane dot. nowych zamówień (56,8) oraz zatrudnienia (48,6). Para EURUSD osłabia się dziś o 0,4%. Przyczyny umocnienia dolara doszukiwać można jednak przede wszystkim w doniesieniach irańskiej agencji Tasnim odnośnie wstrzymania wymiany wiadomości między Iranem a USA mającej stanowić protest przeciwko nieustającym atakom Izraela na Liban.

