SZOKUJĄCE skutki ceł Trumpa: kto stracił najwięcej❓

Najważniejsze wnioski Jedna decyzja z Białego Domu, jeden wpis w mediach społecznościowych - i w kilka minut zmieniają się nastroje inwestorów na całym świecie 🌍

Polityka handlowa Donalda Trumpa wprowadziła do globalnej gospodarki poziom niepewności, jakiego rynki nie doświadczały od lat. Wojny handlowe, cła i nagłe zwroty decyzji sprawiły, że inwestorzy coraz częściej zadają sobie jedno pytanie: dokąd to wszystko zmierza? W najnowszym materiale nasz analityk Kamil Szczepański opowiada o skutkach wojen handlowych i pokazuje, co naprawdę dzieje się w gospodarce USA 🇺🇸📊 🎥 Zobacz materiał: 🔎 I dowiedz się: Czy cła miały naprawdę przywrócić potęgę amerykańskiego przemysłu?

Kto realnie na nich zyskał, a kto zapłacił najwyższą cenę?

I dlaczego wyrok Sądu Najwyższego może być momentem przełomowym dla całej tej strategii?



