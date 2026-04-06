Bitcoin zyskuje 3,5% i zbliża do 70 tys. USD 📈

Nastroje na rynku Bitcoina stopniowo poprawiają się, wobec nieznacznego osłabienia dolara i wzrostu apetytu na ryzyko przed otwaciem poniedziałkowej sesji w Stanach Zjednoczonych. Negocjacje Waszyngtonu z Teheranem trwają a rynek wydaje się być w krótkim terminie optymistyczny co do potecjalnego - choćby ograniczonego czasowo zawieszenia broni. Bitcoin (interwał D1) Patrząc na dwa ostatnie spadkowe impulsy cenowe, widzimy, że cena BTC podobnie teraz, jak i na przełomie listopada i grudnia 2025 roku cofnęła się o ok. 10% poniżej 23,6 zniesienia Fibonacciego impulsu spadkowego - pprzednio poziomem tym były okolice 91 tys. USD, a w roku 2026 są to poziomy 69 tys. USD. Podobnie jak w poprzednim impulsie, tak również w tym cena odbiła się od oporu przy 38,2 zniesienia Fibonacciego - wcześniej były nim okolice 98 tys. USD, a obecnie 74,6 tys.USD. Kluczowym poziomem wsparcia są obecnie okolice 65 tys. USD. Spadek poniżej tej granicy mógłby wyzwolić decydujący, trzeci impuls spadkowy. Ten - jeśli miałby być w 1:1 zbliżonej skali do dwóch poprzednich - cena mogłaby cofnąć się do ok. 45 tys. USD. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.