Podsumowanie dnia - Spokojny dzień w przedświątecznym czasie

- Rynki finansowe mogą nieco odetchnąć w ostatnim dniu tego tygodnia ze względu na to, że w Wielki Piątek większość rynków na świecie jest zamknięta.
Nie działa dzisiaj większość europejskich parkietów, Wall Street oraz niektóre rynki w rejonie Azji i Oceanii.
Kontrakty terminowe na Wall Street działały dzisiaj w skróconym trybie i pokazały umiarkowane spadki rzędu 0,3% zarówno dla US100, jak i US500.
Spadki obserwowane były dzisiaj na chińskich oraz koreańskich kontraktach terminowych na główne indeksy. Minimalnie zyskał dzisiaj JP225.
Nie działa dzisiaj żaden ważniejszy rynek surowców w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. Ze względu na dalszą eskalację sytuacji w Iranie, ceny ropy Brent znalazły się wczoraj blisko poziomu 110 USD za baryłkę.
Choć Stany Zjednoczone zapowiedziały dalsze silne bombardowania Iranu, a Iran decyduje się na intensyfikację ataków na różne cele w rejonie Zatoki Perskiej, w tym na tankowce, to oficjalnie mają być prowadzone rozmowy pomiędzy Iranem oraz Omanem, aby zacząć kontrolować przepływ statków przez Cieśninę Ormuz i pobierać wysokie opłaty. Warto jednak podkreślić, że taki proceder byłby niezgodny z międzynarodowym prawem.
Najnowsze informacje mówią o tym, że francuski kontenerowiec miał przepłynąć przez Cieśninę Ormuz. Zwiększa to szanse na to, że przy wycofaniu się USA tranzyt przez ten przesmyk może powrócić, choć najprawdopodobniej przy uwzględnieniu wysokich opłat dla Iranu.
Stany Zjednoczone przyznają oficjalnie, że doszło do zestrzelenia myśliwca F-15 na terytorium Iranu. Losy załogi nie są jednak znane.
Pomimo zamknięcia rynków, poznaliśmy dzisiaj dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane okazały się być bardzo dobre i pokazały wzrost zatrudnienia o 186 tys. przy oczekiwaniu na poziomie 78 tys. Jest to jednak spore odbicie po spadku zatrudnienia, który miał miejsce w marcu na poziomie 133 tys. (zrewidowana liczba jest najniższa od 2020 roku)
Stopa bezrobocia spadła do 4,3%, natomiast dynamika płac spadła do 3,5%. Biorąc pod uwagę brak negatywnych sygnałów z rynku pracy oraz perspektywę odbicia inflacji o 1 punkt procentowy, szanse na obniżki stóp procentowych w perspektywie najbliższych miesięcy są niemal zerowe.
Indeks PMI dla usług nieoczekiwanie spadł do poziomu 49,8 przy oczekiwaniu na poziomie 51,1 punktów.
EURUSD zalicza dzisiaj niewielki spadek, który jest powiązany z mocnymi amerykańskimi danymi.
Większość rynku kryptowalut zyskuje dzisiaj, choć Bitcoin zalicza niewielki spadek poniżej 67 tys. USD.
