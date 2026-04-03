Przegląd rynkowy: Amerykańskie indeksy niepewne 🚩Normalizacja w Cieśninie Ormuz?

- Azjatyckie giełdy zakończyły tydzień wzrostami, mimo utrzymującej się wysokiej zmienności na rynkach. Nastroje poprawiły doniesienia sugerujące, że przez Cieśninę Ormuz może wkrótce przepływać więcej towarów.
- Czwartkowe odbicie w Azji przyszło po poprawie sentymentu na Wall Street, gdzie wsparciem były informacje, że Iran przygotowuje z Omanem porozumienie dotyczące nadzoru nad handlem na strategicznej trasie morskiej, która od początku wojny pozostawała praktycznie zablokowana.
- Handel w regionie był jednak ograniczony, ponieważ wiele ważnych rynków azjatyckich pozostawało zamkniętych z powodu świąt. Nie pracowały również główne parkiety europejskie.
- Kontrakty terminowe na amerykańskie obligacje skarbowe w Azji poruszały się blisko poziomów odniesienia, podczas gdy rynek kasowy pozostawał zamknięty do rozpoczęcia sesji w USA. Z kolei dolar zachowywał się mieszanie wobec walut z grupy G10.
- Rynek ropy pozostaje pod silną presją geopolityczną. Ceny surowca wzrosły powyżej 110 USD za baryłkę po nowych groźbach Donalda Trumpa wobec irańskiej infrastruktury, które miały zwiększyć presję na Teheran w trakcie negocjacji.
- Ropa WTI podrożała o 11%, natomiast globalny benchmark Brent zakończył handel w pobliżu 109 USD za baryłkę, co pokazuje poniższy wykres.
- Iran w nocy i w piątek rano zaatakował kolejne cele w państwach Zatoki Arabskiej, co dodatkowo podtrzymywało napięcie wokół bezpieczeństwa transportu surowców i handlu morskiego.
- Przez Cieśninę Ormuz przepłynął kontenerowiec sygnalizujący francuską własność, co najprawdopodobniej było pierwszym odnotowanym tranzytem jednostki powiązanej z Europą Zachodnią od czasu, gdy wojna irańska praktycznie sparaliżowała ten kluczowy szlak.
- Kontrakty futures na amerykańskie indeksy lekko tracą, a kontrakty na S&P 500 zniżkowały o około 0,3%..Zmiana zatrudnienia poza rolnictwem w USA (NFP) za marzec: 178 tys. (Prognoza 65 tys. i -92 tys. poprzednio)
- Średnie wynagrodzenia w USA (r/r): 3,5% (prognoza: 3,7%, poprzednio: 3,8%); wynagrodzenia (m/m): 0,2% (prognoza: 0,3%, poprzednio: 0,4%)
- Zmiana zatrudnienia w sektorze rządowym USA: -8 tys. (prognoza: brak, poprzednio: -6 tys.)
- Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym USA: +186 tys. (prognoza: 78 tys., poprzednio: -86 tys.)
- Zmiana zatrudnienia w przemyśle USA: +15 tys. (prognoza: -5 tys., poprzednio: -12 tys.)
- Wskaźnik aktywności zawodowej w USA: 61,9% (prognoza: 62%, poprzednio: 62,0%)
- Stopa bezrobocia w USA: 4,3% (prognoza: 4,4%, poprzednio: 4,4%)
- Średnia liczba przepracowanych godzin tygodniowo: 34,2 (prognoza: 34,3, poprzednio: 34,3)
Zmiana całkowitego zatrudnienia poza rolnictwem za styczeń została zrewidowana w górę o 34 tys., z +126 tys. do +160 tys., natomiast zmiana za luty została zrewidowana w dół o 41 tys., W pierwszej reakcji na dane kontrakt na Nasdaq 100 zyskuje, obawy o spowolnienie gospodarcze w USA słabną, choć równocześnie NFP wskauzje, że NFP tym bardziej powinien być ostrożny z obniżkami stóp, ponieważ rynek pracy pozostaje odporny. Finalna reakcja giełdy na dane NFP może wyklarować się dopiero po otwarciu amerykańskiej giełdy, w przyszłym tygodniu. Raport wskazał, że liczba zniechęconych pracowników (czyli podgrupy osób luźno związanych z rynkiem pracy, które uważają, że nie ma dla nich dostępnych miejsc pracy) wzrosła w marcu aż o 144 tys., do 510 tys. osób
OIL (interwał D1)
Źródło: xStation5
