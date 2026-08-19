  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
08:11 · 19 sierpnia 2026

🔴Bliżej Rynków - Czy minutes FED obudzą Wall Street? (19.08.2026)

Michał Stajniak, CFA
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Wicedyrektor Działu Analiz

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • Mocna wyprzedaż na spółkach technologicznych. 
  • Kontynuacja wyprzedaży w Azji
  • Dolar nieco traci przed publikacją minutes
  • Dalsza niepewność dotycząca Cieśniny Ormuz
  • Trump na razie odwołuje 50% cła na Kanadę

Zapraszamy na webinar. Start 08:30. 

 

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz

Wicedyrektor Działu Analiz, analityk specjalizujący się w rynku surowców, od 2014 związany z XTB. Posiadacz prestiżowego certyfikatu CFA, absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. W swojej pracy wykorzystuje przede wszystkim analizę fundamentalną, nastrojów rynkowych, wspierając się analizą techniczną przy znajdowaniu punktów zwrotnych. Gość mediów biznesowych oraz rynkowych.

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