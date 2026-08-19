🔴Bliżej Rynków - Czy minutes FED obudzą Wall Street? (19.08.2026)

- Mocna wyprzedaż na spółkach technologicznych.
- Kontynuacja wyprzedaży w Azji
- Dolar nieco traci przed publikacją minutes
- Dalsza niepewność dotycząca Cieśniny Ormuz
- Trump na razie odwołuje 50% cła na Kanadę
- Mocna wyprzedaż na spółkach technologicznych.
- Kontynuacja wyprzedaży w Azji
- Dolar nieco traci przed publikacją minutes
- Dalsza niepewność dotycząca Cieśniny Ormuz
- Trump na razie odwołuje 50% cła na Kanadę
Zapraszamy na webinar. Start 08:30.
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