Bliżej rynków - Poranne webinarium (17.07.2026)

- Mocna wyprzedaż w Azji napędzana mieszanymi opiniami wokół TSMC oraz słabszymi wytycznymi Netflixa
- Ropa kontynuuje wzrosty i szykuje się na największy tygodniowy wzrost od kwietnia
- Złoto pozostaje pod presją umacniającego się dolara
- Kakao traci po danych o przetwórstwie
- Mocna wyprzedaż w Azji napędzana mieszanymi opiniami wokół TSMC oraz słabszymi wytycznymi Netflixa
- Ropa kontynuuje wzrosty i szykuje się na największy tygodniowy wzrost od kwietnia
- Złoto pozostaje pod presją umacniającego się dolara
- Kakao traci po danych o przetwórstwie
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