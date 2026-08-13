Co ropa, żelazo i mleko w proszku mają wspólnego z rynkiem walutowym?

Co sprawia, że za dolara nie płacimy dziś sześć złotych, a nieco ponad trzy złote i siedemdziesiąt groszy?
A właściwie: co wpływa na zmiany kursów na rynku walutowym?To oczywiście niezwykle skomplikowana układanka, ale podstawą dla analiz są przeważnie:
- polityka monetarna,
- dane inflacyjne,
- stan krajowej koniunktury,
- siła konsumenta,
- polityka fiskalna,
- kluczowe krajowe decyzje polityczne,
- kluczowe decyzje polityczne w największych gospodarkach,
- istotne wydarzenia na arenie geopolitycznej.
Istnieje natomiast całkiem pokaźna grupa walut, dla których poza wspomnianymi wyżej czynnikami, szalenie istotne są zmiany cen ropy naftowej, miedzi czy… mleka w proszku.
Mowa oczywiście o walutach surowcowych, o których przygotowaliśmy dla Was materiał.
W filmie przyglądamy się m.in. temu:
- Jak dramatyczna historia irackiego geologa doprowadziła do powstania potęgi norweskiego funduszu naftowego?
- Dlaczego kanadyjski dolar jest nazywany "loonie'em", co wspólnego ma to z zaginionymi matrycami i dlaczego waluta ta stała się rynkowym zakładnikiem USA?
- Czemu to dolar australijski – a nie chiński juan – służy inwestorom jako rynkowe proxy dla kondycji gospodarczej Państwa Środka.
- Z jakiego powodu inwestorzy na rynku forex co dwa tygodnie śledzą... globalne aukcje mleka w proszku.
Zachęcamy do obejrzenia najnowszego filmu na kanale XTB:
🔴Bliżej rynków - Czy dolar ma problem? (14.08.2026)
Podsumowanie dnia: WIG20 traci na niższych cenach paliw, S&P 500 sięga szczytów (13.08.2026)
Ceny paliw mocno w dół. Powrót programu CPN i korekta na rynku ropy dają oddech kierowcom
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