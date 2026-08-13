Co ropa, żelazo i mleko w proszku mają wspólnego z rynkiem walutowym?

Co sprawia, że za dolara nie płacimy dziś sześć złotych, a nieco ponad trzy złote i siedemdziesiąt groszy?

A właściwie: co wpływa na zmiany kursów na rynku walutowym?

polityka monetarna,

dane inflacyjne,

stan krajowej koniunktury,

siła konsumenta,

polityka fiskalna,

kluczowe krajowe decyzje polityczne,

kluczowe decyzje polityczne w największych gospodarkach,

istotne wydarzenia na arenie geopolitycznej.

To oczywiście niezwykle skomplikowana układanka, ale podstawą dla analiz są przeważnie:

Istnieje natomiast całkiem pokaźna grupa walut, dla których poza wspomnianymi wyżej czynnikami, szalenie istotne są zmiany cen ropy naftowej, miedzi czy… mleka w proszku.

Mowa oczywiście o walutach surowcowych, o których przygotowaliśmy dla Was materiał.

W filmie przyglądamy się m.in. temu:

Jak dramatyczna historia irackiego geologa doprowadziła do powstania potęgi norweskiego funduszu naftowego?

Dlaczego kanadyjski dolar jest nazywany "loonie'em", co wspólnego ma to z zaginionymi matrycami i dlaczego waluta ta stała się rynkowym zakładnikiem USA?

Czemu to dolar australijski – a nie chiński juan – służy inwestorom jako rynkowe proxy dla kondycji gospodarczej Państwa Środka.

Z jakiego powodu inwestorzy na rynku forex co dwa tygodnie śledzą... globalne aukcje mleka w proszku.

Zachęcamy do obejrzenia najnowszego filmu na kanale XTB: