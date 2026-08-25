  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
08:25 · 25 sierpnia 2026

Bliżej Rynków - Poranne webinarium 25.08.2026

Łukasz Stefanik
·

Analityk Rynków Finansowych

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Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych

Analityk Rynków Finansowych w XTB, absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z rynkami związany od 2009 roku jako inwestor i trader. W analizach wykorzystuje statystykę, analizę techniczną i geometrię rynkową. Prowadzi cykl „Live Trading”, podczas którego testuje strategie na rachunku pokazowym.

 
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Forex Analiza Techniczna