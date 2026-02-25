US OPEN: Wall Street wstrzymuje oddech przed wynikami Nvidii

Sytuacja na otwarciu: Cisza przed burzą w sektorze AI

Oczekiwanie dobiega końca. Dzisiejsza sesja na Wall Street stoi pod znakiem jednego z najważniejszych wydarzeń kwartału, czyli publikacji wyników finansowych Nvidii (NVDA.US), tuż po zamknięciu handlu. Można uznać, że Nvidia w zasadzie kończy publikacje najważniejszych spółek. Warto podkreślić, że Nvidia ma nieco przesunięty kwartał w porównaniu do innych ważnych spółek na Wall Street.

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy sugerowały pozytywne otwarcie na Wall Street: obecnie obserwujemy wzrost US500 na poziomie 0,5%, natomiast US100 zyskuje ponad 1%. Jak widać rynek przestał przejmować się na ten moment ryzykiem dotyczącym handlu międzynarodowego czy Iranem i skupia się na wynikach Nvidia. Warto wspomnieć, że spółki najbliższe gigantowi, czyli TSMC czy ASML notowane są na historycznych szczytach. Z drugiej strony spółki, które korzystają z technologii Nvidii, jak np. Microsoft znajdują się daleko w tyle. Inwestorzy zastanawiają się, czy potencjalnie fenomenalne wyniki giganta AI wystarczą, by pchnąć rynek na nowe szczyty, czy też będziemy świadkami realizacji zysków zgodnie z zasadą „sprzedawaj fakty”.

Oczekuje się, że Nvidia pokaże wzrost przychodów rzędu 68%, co będzie przyspieszeniem względem dwóch poprzednich kwartałów. Obecnie patrząc na PE spółka jest droga, ale forward PE nie wygląda już tak źle. Źródło: Bloomberg Finance LP

Cena akcji znajduje się w konsolidacji, natomiast podstawowa wycena, czyli prognozowany PE znajduje się relatywnie nisko - w okolicach odbicia z przełomu I i II kwartału 2025 roku. Również pod względem innych wskaźników Nvidia nie wydaje się być aż taka droga. Warto jednak pamiętać, że Nvidia musi pokonać oczekiwania rynku i nie wskazywać na żadne problemy związane z zamówieniami, a wręcz przeciwnie pokazać ich mocno rosnącą perspektywę. Źródło: Bloomberg Finance LP

Obecnie sektor technologiczny znajduje się w kluczowym punkcie. Podczas gdy klienci Nvidii ogłaszają gigantyczne plany wydatków kapitałowych (capex), sam indeks Nasdaq 100 wykazywał w ostatnim czasie relatywną słabość względem szerokiego rynku, co potęguje stawkę dzisiejszego raportu.

Analiza Techniczna US500

US500 radził sobie lepiej niż US100 w ostatnim czasie, co było związane z rotacją kapitału w kierunku spółek defensywnych. Niemniej dzisiaj to właśnie spółki technologiczne przewodzą na Wall Street. Nvidia wyłamuje się z konsolidacji i notowana jest najwyżej od listopada, co pozwala na wzrost US500 do najwyższych poziomów od wyprzedaży z 12 lutego. Przy mocnych wynikach Nvidia, US500 ma szanse na sięgnięcie 7000 punktów, a US100 może ruszyć w kierunku 26000 punktów.

Wiadomości ze spółek:

Nvidia (NVDA.US) Akcje giganta zyskują 0,7% na początku sesji. Rynek oczekuje nie tylko przebicia prognoz zysków, ale przede wszystkim optymistycznych wytycznych (guidance) dotyczących popytu na układy Blackwell. Nvidia w ostatnim czasie radziła sobie gorzej niż szeroki indeks półprzewodników (SOX), co sprawia, że dzisiejszy raport jest postrzegany jako być albo nie być dla kontynuacji hossy AI.

Sektor Lithium – Zimbabwe wstrząsa podażą . Spółki z sektora litu zyskują na wartości po informacji, że Zimbabwe zawiesiło eksport koncentratów litu i surowych minerałów. Jest to istotny sygnał dla łańcucha dostaw baterii do aut elektrycznych, co wspiera notowania takich podmiotów jak Albemarle (+7%) czy SQM (+4%).

Pozostali „Wspaniali”: Mieszane nastroje Big Tech Większość spółek z grupy Magnificent Seven notuje wzrosty: Microsoft (+0,9%), Amazon (+0,6%) oraz Meta (+0,9%) zyskują przed otwarciem. Wyjątkiem jest Apple (AAPL.US), które traci 0,2%, kontynuując relatywną słabość względem reszty sektora technologicznego, choć w ostatnim czasie spółka zaczęła ponownie zyskiwać na popularności, wobec ambitnych planów stworzenia asystenta AI na każdym telefonie.

Wzrosty na szerokim rynku: Cava, HP i Lowe’s Inwestorzy reagują również na wyniki i prognozy spółek z innych sektorów. Wzrosty notują m.in. Cava (sieć restauracji), HP oraz Lowe’s, co pokazuje, że kapitał szuka okazji również poza ścisłym kręgiem sztucznej inteligencji.



