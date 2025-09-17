Bloom Energy osiąga rekordową wartość dzięki współpracy z Oracle

Akcje Bloom Energy osiągnęły rekordowy poziom 73,30 USD, co stanowi wzrost o ponad 200% od początku 2025 roku. Głównym czynnikiem tego wzrostu jest strategiczna współpraca z Oracle, która obejmuje dostarczanie technologii ogniw paliwowych do centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję. W odpowiedzi na to wydarzenie, analitycy z Morgan Stanley podnieśli cenę docelową akcji Bloom Energy do 85 USD, co sugeruje dalszy potencjał wzrostu.

Źródło: xStation5

Współpraca z Oracle otwiera przed Bloom Energy nowe możliwości dynamicznego rozwoju, umożliwiając firmie szybkie i efektywne dostarczanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych opartych na ogniwach paliwowych do kluczowych centrów danych, które zasilają zaawansowane systemy sztucznej inteligencji. W dobie gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na moc obliczeniową, niezawodne i ekologiczne źródła energii stają się priorytetem dla operatorów infrastruktury IT. Bloom Energy, dzięki tej strategicznej współpracy, znajduje się w uprzywilejowanej pozycji, aby sprostać tym wymaganiom, oferując czyste, stabilne i skalowalne rozwiązania energetyczne.

Aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję rynkową, firma zapowiedziała ambitne plany podwojenia zdolności produkcyjnych do 2 Gigawatów do końca 2026 roku. W tym celu Bloom Energy przeznaczy 100 milionów dolarów na rozwój technologii, rozbudowę zakładów produkcyjnych oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. Takie działania nie tylko pozwolą na szybszą realizację zamówień, ale także na lepsze dostosowanie się do rosnących potrzeb klientów z sektora technologicznego i przemysłowego. Dzięki temu Bloom Energy jest dobrze przygotowane, aby skutecznie wykorzystać szanse rynkowe i utrzymać przewagę konkurencyjną w dynamicznie rozwijającym się sektorze zielonej energii.

Analitycy zauważają poprawę wyników finansowych firmy Bloom Energy w drugim kwartale 2025 roku. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 401,2 mln USD, co stanowi wzrost o 19,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Marża brutto wzrosła z 20,4% do 26,7%, a marża operacyjna wzrosła do 7,1%. Firma osiągnęła dodatni przepływ wolnych środków pieniężnych w wysokości 33 mln USD, co świadczy o poprawie jej rentowności