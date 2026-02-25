PULS GPW: Umiarkowane wzrosty po kumulacji wyników spółek

W Europie trwa odrabianie wczorajszych strat, szeroki rynek starego kontynentu pozostaje w umiarkowanie pozytywnych nastrojach, notując niewielkie wzrosty na większości indeksów. Na tym tle główny indeks GPW, wysuwa się na prowadzenie. Kontrakty na WIG20 rosną o ok. 0,7% w godzinach porannych.

Minister Finansów poinformował na łamach jednej z głównych telewizji, że obecna koalicja rządząca nie zrezygnowała z zamiaru postawienia przed trybunałem stanu prezesa NBP.

Dane Makroekonomiczne:

Brak istotnych publikacji danych makroekonomicznych z kraju pozwala inwestorom skupić się na szeregu informacji ze świata polityki oraz spółek.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Od kilku tygodniu kurs utrzymuje się w wąskim kanale wzrostowym o niskim nachyleniu. RSI pozostaje na umiarkowanym poziomie. By podaż mogła przejąć inicjatywę konieczne było by zejście poniżej poziomu 3300 punktów. Scenariuszem bazowym na chwilę obecną jest dalsze poruszanie się wewnątrz kanału trendu.

Wiadomości ze spółek: