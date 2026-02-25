PULS GPW: Umiarkowane wzrosty po kumulacji wyników spółek

W Europie trwa odrabianie wczorajszych strat, szeroki rynek starego kontynentu pozostaje w umiarkowanie pozytywnych nastrojach, notując niewielkie wzrosty na większości indeksów. Na tym tle główny indeks GPW, wysuwa się na prowadzenie. Kontrakty na WIG20 rosną o ok. 0,7% w godzinach porannych.
Minister Finansów poinformował na łamach jednej z głównych telewizji, że obecna koalicja rządząca nie zrezygnowała z zamiaru postawienia przed trybunałem stanu prezesa NBP.
Dane Makroekonomiczne:
Brak istotnych publikacji danych makroekonomicznych z kraju pozwala inwestorom skupić się na szeregu informacji ze świata polityki oraz spółek.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Od kilku tygodniu kurs utrzymuje się w wąskim kanale wzrostowym o niskim nachyleniu. RSI pozostaje na umiarkowanym poziomie. By podaż mogła przejąć inicjatywę konieczne było by zejście poniżej poziomu 3300 punktów. Scenariuszem bazowym na chwilę obecną jest dalsze poruszanie się wewnątrz kanału trendu.
Wiadomości ze spółek:
- FARM51 (F51.PL): Spółka pogłębia wczorajsze spadki, po zapowiedzi restrukturyzacji. Kurs spada o kolejne 15%.
- Unimot (UNT.PL): Grupa opublikowała wyniki za Q4 2025. Przychód spadły do 3,9 mld złotych rok do roku a wynik EBITDA grupy spadł do 83 mld. Akcje spółki rosną o 2%.
- KGHM (KGH.PL): Konglomerat wydobywczy opublikował swoje wstępne wyniki produkcyjne i sprzedażowe za styczeń 2026. Produkcja miedzi wzrosła rok do roku o 3%, produkcja srebra spadała o 11%. Sprzedaż miedzi spadła o 3%, a sprzedaż srebra spadła o 23%. Dodatkowo powołano nowego prezesa zarządu - Remigiusza Paszkiewicza. Akcje rosną o 5%.
- Budimex (BDX.PL): Spółka budowlana opublikowała swoje wyniki za rok 2025. Skonsolidowany zysk netto wzrósł do 750,9 milionów, a portfel zamówień spadł do 16,2 miliardów złotych. Akcje rosną o 1%.
- Gaming Factory (): Deweloper gier pochwalił się, że wpływy z gry “Japanese Drift Master” przekroczyły całkowite nakłady na produkcję w wysokości 17 milionów złotych. Akcje spółki rosną o ponad 3%.
