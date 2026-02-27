Briefing geopolityczny (27.02.2026)

Iran:
- Zakończono kolejną rundę negocjacji między Iranem a USA dotyczących powstrzymania irańskiego programu nuklearnego. Mimo początkowych, pozytywnych komunikatów wszystko wskazuje na to, że negocjacje zakończyły się fiaskiem.
- Region wydaje się przygotowywać na konfrontację o dużej skali, która obecnie wydaje się niemal nieunikniona. Docelowe, optymalne okno eskalacji to druga połowa marca, szczególnie okolice 20–21 marca.
- Potwierdzono dyslokację eskadry samolotów F-22 do jednej z baz powietrznych w Izraelu.
- Poza tymi maszynami można obserwować pojawienie się kolejnych samolotów transportowych, zwiadowczych oraz latających cystern.
- Lotniskowiec USS “Gerald R. Ford” widziany był w okolicach Krety, zmierzając w stronę Izraela.
- Nad wieloma instalacjami wojskowymi w Iranie zaobserwowano budowę prowizorycznych „sarkofagów”, zbliżonych konstrukcją do budowli chroniącej obecnie pozostałości Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.
- Iran przeprowadził ćwiczenia powietrzno-morskie z ograniczonym udziałem sił rosyjskich.
- Szereg krajów ostrzegło swoich obywateli przed podróżami w okolice Iranu oraz zasugerowało natychmiastowe opuszczenie kraju. Do państw tych należą m.in. Polska, Serbia, Indie oraz Chiny.
- Obserwować można regularną ewakuację i redukcję personelu dyplomatycznego w regionie. Ambasadę w Teheranie opuściła większość przedstawicieli Wielkiej Brytanii. Ambasada w Bejrucie została pozostawiona z „kryzysową” załogą.
- Na 2 Marca zapowiadana jest wizyta Marca Rubio w Izraelu, sekretarza stanu USA.
Pakistan:
- W nocy z 26 na 27 lutego doszło do eskalacji konfliktu między Afganistanem a Pakistanem. Pakistan dokonał bombardowań głównych miast Afganistanu — Kabulu i Kandaharu. Wzdłuż granicy trwają ciężkie walki. Mimo gróźb i deklaracji żadna ze stron nie wydaje się posiadać zaplecza gospodarczego ani logistycznego, by prowadzić działania ofensywne lub okupacyjne.
