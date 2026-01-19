Cała prawda o Tesli: potęga czy bańka?

Jeszcze niedawno wielu inwestorów spisywało Teslę na straty 📉 Chińska konkurencja naciskała coraz mocniej 🇨🇳 popyt na auta elektryczne hamował, a Elon Musk zdawał się być bardziej zajęty polityką niż biznesem. Tymczasem akcje spółki nie tylko odrobiły ponad 50% spadków, ale weszły na nowe historyczne szczyty. Czy to powrót fundamentalnej siły, czy efekt wiary w wizję Elona Muska? 🤔 Czy Tesla to potęga czy bańka, w którą wszyscy uwierzyli? Na te pytania odpowie nasz Analityk Rynków Finansowych, Kamil Szczepański 🎙️ 👉 Zobacz materiał: 🔎 I dowiedz się: czy główny biznes Tesli, samochody elektryczne, ma jeszcze realny potencjał wzrostu

czy autonomiczna jazda, robo-taksówki i roboty Optimus mogą w najbliższych latach realnie zarabiać

czy magazynowanie energii może samo w sobie uzasadnić wycenę Tesli liczoną w bilionach dolarów #Tesla #AI #Inwestowanie #Finanse #Rynki



Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.